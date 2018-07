"Josefa ha sufrido un shock severo, costará que se recupere de la experiencia vivida" / ()

"Josefa está estable, evoluciona bien, pero está muy desorientada, por las noches no puede dormir y ahora estaba descansando. Ciertamente tiene un shock severo y costará que se recupere de la experiencia vivida y de todo lo que ha sufrido. Podemos decir poco de ella porque lleva poco tiempo a bordo pero está ahora tranquila, que es algo que por lo visto lleva mucho tiempo sin poder disfrutar, de la tranquilidad de que no te golpeen y de qué no te persigan. Está bien atendida con la doctora y la enfermera constantemente, esperemos que evolucione bien y que responda bien al tratamiento". Así describe Oscar Camps, desde el Open Arms, el estado de la única superviviente encontrada este martes por los rescatadores de la ONG española.

La mujer camerunesa, de la que poco a poco van conociendo detalles, salió de su país huyendo de la violencia que sufría en su hogar y ha descrito a la tripulación del Open Arms que recibieron golpes de los guardacostas libios cuando hace 48 horas acudieron a interceptarles en alta mar.

Desde el puente de mando del buque de rescate, el fundador de la ONG ha explicado a la Cadena SER que la decisión de rechazar el ofrecimiento del gobierno de Matteo Salvini para desembarcar a la superviviente en Catania o Messina fue tomada para protegerla a ella y a los integrantes de la ONG. "Italia, a las 11:00 de la noche nos asignó el puerto de Catania donde nuestro barco en su momento fue retenido judicialmente y fuimos sometidos a una investigación ante todo esto pues decidimos que Italia no es un puerto seguro para la persona que llevamos a bordo, para la superviviente, y tampoco lo es para nosotros. Así que decidimos solicitar al Centro de Coordinación Marítima Español que asuma la coordinación del evento y que nos permita el Gobierno español poder desembarcar a esta persona y a los dos cuerpos que lo acompañan a España", horas después el gobierno de Pedro Sánchez volvió a autorizar, por tercera vez, que un buque que trae náufragos de la zona de rescate de Libia, los desembarque en un puerto español.

Fuentes de La Moncloa precisaban a la SER que el destino es Mallorca, a donde está previsto que el Open Arms y el Astral, el otro barco de la ONG, atraquen en la mañana de este sábado.

"La decisión de ir a Mallorca, que es el puerto español más cercano, pues supone alejarnos de las zona SAR (zona de salvamento). Tener en cuenta que la última vez que vinimos a España para desembarcar a las 60 personas rescatadas, desde el momento que empezamos el viaje hasta que llegamos murieron más de 200, pero mientras hemos estado en España y hemos vuelto a la zona SAR en esa semana no se ha oído ni una sola noticia de lo que ocurre allí, no se sabe nada", advierte Camps en declaraciones a la SER. Las ONG que operan en el Mediterráneo central llevan más de un mes advirtiendo de las trágicas consecuencias que está teniendo la decisión de Italia de cerrar sus puertos a los desembarcos humanitarios de estos buques.

Sobre las acusaciones reiteradas que lanza el ministro del interior italiano Matteo Salvini contra Camps y Open Arms en redes sociales y en declaraciones públicas asegura que no les harán retirarse de la zona de rescate. "Se nos ha acusado de muchísimas cosas, no solamente Italia y Libia, también el director de Frontex, el fiscal de Catania... se nos han abierto investigaciones y bueno tenemos el honor de ser la ONG más perseguida. Llevan 2-3 años intentando quitarnos del medio pero seguimos aquí", concluye Camps.