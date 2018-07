Aitana, de 'OT 2017', anuncia su primer single en solitario tras 'Lo malo'

En los últimos meses, los concursantes de OT 2017 han ido irrumpiendo en la industria musical con sus respectivos trabajos. Miriam Rodríguez, Cepeda, Roi, Ana Guerra y Mireya han sido los primeros en probar suerte y ahora les seguirá la segunda finalista de la exitosa edición del programa: Aitana Ocaña.

La que fuera una de las favoritas del último Operación triunfo ha anunciado en Instagram que el próximo viernes 27 de julio estrenará su primer single y videolclip en solitario: Teléfono

"Por fin ya puedo contaros que la semana que viene lanzaremos mi nueva canción y videoclip. Bueno... el viernes 27 de Julio nos llamamos, ¿vale? jajaja (dios mío soy muy poco graciosa) en fin. Os quiero", dijo.

Con este lanzamiento, la cantante catalana se centra en su carrera como solista tras haber compartido con Ana Guerra el rotundo éxito de Lo malo, canción que surgió como una de las propuestas para Eurovisión 2018 y que se ha convertido, sin duda, en uno de los hits de este año.

Además, Aitana confirmó anteriormente que prevé que su álbum debut salga a finales de año, un disco del que ahora mismo solo se sabe que tendrá tres canciones en inglés, además de Teléfono, su primer single.

La tinta de mis ojos, el primer libro de Aitana

Pero el disco no es el único proyecto que Aitana tiene entre manos. Hace tan solos unos días, la cantante también comunicó que el próximo 18 de octubre se estrenará como escritora con su primer libro: La tinta de mis ojos.

"Es algo que me emociona muchísimo porque no solo llevará mis primeros textos (los cuales escribí con la ayuda de una coach), también mis ilustraciones, las que he ido haciendo a lo largo de estos años, en rinconcitos de mis libretas, en cuadernos, en servilletas y billetes de tren….".