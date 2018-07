Rafael Amargo, contra Jorge Javier Vázquez: "Que se vaya y estudie"

Rafael Amargo se está haciendo notar en Ven a cenar conmigo: Summer Edition. El conocido bailarín protagoniza junto a otros cuatro famosos esta nueva versión del programa de Cuatro, donde ha realizado unas polémicas declaraciones contra Jorge Javier Vázquez, uno de los presentadores más importantes de Mediaset.

Todo empezó cuando Rafael Amargo le pidió consejo a Mónica Hoyos sobre un talent peruano en el que le habían ofrecido participar. A continuación, Carmen Alcayde preguntó si ella podría ser coach de dicho programa, a lo que su compañero de reality especificó que se trataba de un concurso de canto y baile.

"Me quieres decir que alguien que no canta ni baila no puede juzgar talentos?", preguntó entonces Alcayde. "Sería mejor que supieras cantar y bailar para saber de lo que hablas", le respondió Amargo.

Fue entonces cuando la presentadora le recordó que en España hay talents en los que los jueces no se manejan en ninguna disciplina sobre la que luego hacen una valoración, lo que sacó de sus casillas a Rafael Amargo al intuir que Alcayde se estaba refiriendo a Got Talent: "¿Que Jorge Javier Vázquez critica bien? Que se vaya y que estudie en una escuela, que para juzgar baile y cante primero hay que saber bailar y cantar".

Carmen Alcayde mostró su desacuerdo, pero el coreógrafo continuó echando leña a la hoguera: "¿Edurne?, ole, cantante. Eva Hache, no. Risto, no. ¿Qué saben esos de baile? Cero".

Después, solo a cámara, Amargo explicó que un juez de un talent show "debe saber lo que critica como profesional, pero un presentador de televisión puede hablar de si le gusta o no, pero no de si sabe o no sabe".

