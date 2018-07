Sarri: "Espero poder entrenar a Hazard para mejorarle"

El italiano Maurizio Sarri recalcó que su idea es mantener al belga Eden Hazard, que podría ser pretendido por el Real Madrid y el FC Barcelona y que "es uno de los dos o tres mejores de Europa".

"Lo que nos gustaría es mantener a todos los mejores jugadores, es lo que cualquier entrenador y cualquier club quieren hacer, pero tendremos que ver como será el mercado de fichajes en los próximos días, pero yo me siento mucho más como un entrenador que como un director general. Creo que soy uno de los pocos entrenadores al que le aburre el mercado", aseguró Sarri este miércoles en su presentación como entrenador del Chelsea.

Por ello, el nuevo técnico del conjunto londinense prefirió "no hablar" de posibles fichajes o salidas. "No me interesa, creo que nuestro objetivo como entrenadores es hacer crecer a los jugadores que tenemos", comentó.

"Hazard es un jugador de un nivel muy alto y uno de los dos o tres mejores de Europa. Obviamente, me gustaría divertirme con él durante la semana y también en los partidos porque esto significará que hayh buenos resultados y que seremos competitivos hasta el final de temporada. Espero poder entrenarle para mejorarle", añadió sobre el belga, referente del Chelsea y en el que podrían estar interesados tanto el Real Madrid y el FC Barcelona tras el gran Mundial realizado.

Sarri, de 59 años, indicó que deben "alcanzar los objetivos de mayor nivel", pero insistió que "primero", el equipo debe "divertirse". Además, aseguró que su forma de jugar "es ligeramente diferente" a la de su predecesor y compatriota, Antonio Conte. "Así que le llevará tiempo al equipo. Muchos todavía están fuera por el Mundial, pero espero que este tiempo inicial se pueda acortar y que la calidad de los jugadores me permitirá tener resultados", admitió el preparador napolitano.

Finalmente, también se refirió a su, en ocasiones, polémico lenguaje de tinte machista. "La gente comete errores y uno de esos errores es cuando estoy enfadado. Seguro que los cometí, pero los que me conocen bien no me pueden definir así. Creo que soy muy abierto y que no tengo ese tipo de problemas, espero poder demostrarlo aquí en mi trabajo y estancia", sentenció.

Hazard, uno de los jugadores más revalorizados

En una competición donde Leo Messi, Cristiano Ronaldo o Neymar no han podido marcar huella, han sido muchos otros los que han sobresalido, de manera más o menos inesperada, y que han conseguido revalorizarse tanto en su caché en el mercado, como su propia carrera.

Pese a caer en las semifinales, Bélgica subió la cotización de muchos de sus futbolistas. El combinado de Roberto Martínez finalizó tercero y fue el que mejores destellos futbolísticos a nivel ofensivo ofreció, gracias sobre todo a sus jugadores de más talento, en especial Eden Hazard.

El futbolista del Chelsea fue el gran líder de los de Roberto Martínez, anotando tres goles, dando dos asistencias y siendo el máximo regateador del torneo (40) por delante de Mbappé (32), Messi (23), Isco (23) y Neymar (22), lo que le hizo posiblemente el jugador más diferencial del torneo y ha hecho que vuelva a ser uno de los más codiciados para 'grandes' como el Real Madrid o el FC Barcelona. A su lado, Romelu Lukaku demostró que es más que un delantero corpulento y Kevin de Bruyne que Pep Guardiola ha transformado su juego.