Luis Enrique: "No soy anti nada, soy el seleccionador de todos los jugadores españoles"

Luis Enrique ha sido presentado como nuevo seleccionador de España en la Ciudad del Fútbol en Las Rozas (Madrid) tras la decisión de Frenando Hierro de no continuar en el cargo tras el Mundial de Rusia. El asturiano afirmó que no excluye a ningún jugador y que "se puede evolucionar el actual estilo de juego de la selección".

La decisión ya se había hecho oficial hace algo más de una semana, pero hoy ha tenido lugar el acto con los medios, donde también estaban presentes el presidente de la Federación, Luis Rubiales, y el director deportivo, José Francisco Molina.

El primero tomó la palabra antes de la entrada de Luis Enrique e incidió en un mensaje que luego volvería repetir durante la ronda de preguntas: "Antes, durante y después del Mundial con el único que hemos hablado es con Luis Enrique”. De esta manera, el máximo mandatario de la RFEF respondía a los rumores de que se había contactado con Rafa Benítez para ofrecerle el puesto de seleccionador.

En cuanto a la presentación, el acto comenzó un vídeo que recordaba momento de Luis Enrique como jugador, de clubes y de la selección, y como entrenador, enumerando sus equipos, goles y títulos con cada uno de ellos: “Siempre es muy agradable dar un repaso a mi carrera como jugador de fútbol y en la Selección”.

Antes del turno de preguntas, Luis Enrique tuvo palabras para Julen Lopetegui y Fernando Hierro: "Vamos a analizar en profundidad y ya hemos analizado lo que le ha pasado a la Selección en el paso. Hay que destacar el gran trabajo de Lopetegui y Hierro, la línea del éxito y el fracaso es muy fina. Agradezco todo lo que pueda recibir de ellos".

A lo largo de toda la ronda de preguntas, el nuevo seleccionador ha querido insistir en qué la idea es evolucionar y que uno de sus objetivos es tratar de mejorar todo lo posible lo que ha habido hasta ahora.

"Se puede evolucionar el estilo; ya lo experimenté en un club grande con jugadores increíbles; al jugador hay que darle armas, seremos protagonistas del balón, reforzaré ese perfil con matices y por ejemplo mejorar la presión tras pérdida. Hay que recibir menos goles, hay que generar más ocasiones de gol. Nada que no hayan deseado mis predecesores. La selección debe parecerse a un equipo", subrayó Luis Enrique.

Otro de los mensajes que dejó el asturiano es su manera de tratar a los futbolistas e insiste en un trato personalizado para sacar el máximo rendimiento: “Hay veces que tienes que tener mano blanda, otras un abrazo y otra una colleja. Yo trato diferente a mis hijos y trataré de la mejor manera a cada jugador para sacar lo mejor de sí. A uno lo tendré que espabilar y a otro darle un masaje.

Además, afirmó que maneja ya una lista de 70 jugadores posibles de poder acudir al equipo absoluto y que tiene ganas de dar su primera lista, donde "habrá sorpresas".

Antimadridismo

“No he leído ninguna crítica. Sé lo que significa entrenar a alto nivel y que opinen de ti. No soy anti nada, soy el seleccionador de todos los jugadores españoles. Yo me consideró gijonés, asturiano y español, otras declaraciones son falsas. El objetivo es que los jugadores se sienta orgullosos de vestir la roja".

Jugadores

“Ser seleccionador implica una identificación con lo que representamos, defender a nuestro país. Siempre he manifestado que era uno de los cargos que siempre me había apetecido, y es interesante. No he hablado con ningún jugador. Desde hace días que se sabe que soy el seleccionador hemos estado recopilando información, no tengo prisa. A algunos de ellos les conozco bien y a otros tengo muchas ganas de conocerle”.

“A mí me gusta consensuar con los jugadores. Son jóvenes y te transmiten ilusión. El jugador siempre tiene una visión individual y yo colectiva, me gusta pactar lo que se pueda pactar. Queremos facilitarles las cosas”.

Prensa

“Hay mucha expectación con mi relación con la prensa. Soy bastante cercano, intento ser lo más profesional posible, quizás no el más simpático, porque no tengo que serlo. Voy a hacer mi trabajo de la mejor manera posible. Una cosa es la relación con la prensa y otra con la afición. Siempre he recibido apoyo de la gente. El día que me nombraron seleccionador recibí una gran cantidad de mensajes y espero no desilusionar a nadie”.

Piqué

“El de Piqué es un caso diferente. Hay que analizar cada caso individualizado. Ojalá pueda contar con todos los jugadores y Piqué ha demostrado su rendimiento. Supongo que hablaremos y trataremos de llevar a la selección los mejores jugadores disponibles, respetando el sentimiento de cada uno”.

La sustitución de Lopetegui

“Eso ha pasado. Son situaciones diferentes y no creo que tenga que comentar nada. Miro el mundo con optimismo y ganas de hacerlo muy bien. El pasado es pasado, tiene sus repercusiones, pero no les hago mucho caso”.

Cambio generacional

"Hay un cambio en la selección, es palpable, pero no excluye a nadie. Respeto el pasado y lo que haya podido pasar, pero soy partícipe de pactar y consensuar”.

El mundial de Rusia

“En el deporte siempre yo he sido reacio a la palabra fracaso, parece que no lo hemos intentado. Hemos sido campeones de todo y siempre se lo agradeceremos a esos jugadores eternamente. Yo hablaría de decepciones, momentos delicados y sobre todo, no cumplir el objetivo. No va a haber una revolución, pero si una evolución”.

Iniesta

"Andrés es como un hermano pequeño para mí y hay que respetar su decisión, ojalá hubiera poder disfrutar de Iniesta con 25 años".

VAR

“Soy ultra VAR a tope. Me parece un arma perfecta. No se paraliza nada, le da hasta emoción. A los jugadores les va ayudar, menos jugadores que se tiran en el área. Siempre habrá polémica, pero es muy positivo. En unos años nos preguntaremos cómo podíamos jugar al fútbol sin VAR”.