Ibrahimovic: "El United tenía un Zlatan. Después no estaba preparado para ser ese Zlatan"

Siempre que Zlatan Ibrahimovic se sienta hablar no deja indiferente a nadie. Esta vez, más comedido que en otras entrevistas, el delantero sueco se sienta con la BBC para hablar sobre su lesión, la salida del United, la MLS, las críticas a Pogba y Rooney.

Sobre las críticas a Pogba y lo que se espera de él después de que se proclamase campeón del mundo, su excompañero sale en su defensa: ""No deberíamos olvidarnos que Paul jugó una final de la Champions, una final de Eurocopa con Francia y acaba de ganar la final del Mundial. Ganó muchos títulos en Italia. Ganó un par con United. Ganó muchos. ¿Qué más quieres?".

En su primera temporada con el United, hasta que se lesionó en abril de 2017, Ibra había anotado 28 goles en 46 partidos.

"Cada vez que me ponía mis botas, estaba disfrutando el momento porque después de la lesión no tenía muchas esperanzas en que pudiera volver a jugar", dijo Ibra sobre de la rotura del ligamento cruzado que sufrió en la Europa League con el United en 2017.

El mismo jugador admite que regresó demasiado pronto: "La mente puede estar lista, pero el cuerpo no. Cuando estaba preparado, me dije a mí mismo: 'No estoy allí'. Antes tenían un Zlatan. Después de la lesión no estaba listo para ser ese Zlatan. Fui convocado en muchos partidos, pero le dije al entrenador: 'Escucha, no estoy listo, no quiero decepcionarte'. El respeto que tengo por mis compañeros y por el míster hicieron que me levantase y lo hiciera, pero no podía, incluso siendo Zlatan".

Tras regresar en diciembre de ese mismo año y marcar un gol en siete partidos, el United terminó con su contrato, permitiendo que se uniera a Los Ángeles Galaxy en una nueva liga, en la MLS, cobrando apenas 3 millones de euros.

"La situación no era sobre tener un contrato y ganar dinero. Todo lo contrario, no quiero un gran salario, quédatelo", admitió Ibra cuando fue preguntado sobre el dinero que ganaba en su nuevo equipo.

Ibra anunció su llegada a la MLS comprando una página entera para anunciarlo en Los Angeles Time, donde icnluía el mensaje: "Queridos Los Angeles, de nada".

El futbolista describe cómo fue su primer partido, describiendo el gol que anotó en su debut desde más de 40 metros para ganar: "Sabía inmediatamente que iba dentro. Tú sabes cuando haces un buen golpeó. Cuando entró todo el estadio enloqueció".

Un momento emocionante que el delantero explica así: No podría describir el momento. Todo lo que pasé durante ocho meses merecieron la pena en esos 20 minutos".

Para terminar, Ibrahimovic también tuvo palabras para su otro excompañero en el United, que ahora se ha unida a la MLS en el DC United, Wayne Rooney: "Él todavía tiene mucho que dar. El mercado en USA es perfecto para él, igual que lo fue para mí, pero todo depende de lo que quiera".

"Rooney debería ser Rooney. Continuar con lo que estaba haciendo, es bueno. Se adaptará perfectamente y ellos (DC United) disfrutarán de su juego".