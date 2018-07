Pablo Casado suma a la mayoría de exministros de Rajoy

Finalmente y tras mucha expectación la famosa comida de exministros en apoyo a Pablo Casado se ha celebrado este mediodía. Hasta siete miembros del Ejecutivo de Rajoy han compartido mesa y mantel en un conocido restaurante de la capital madrileña con el candidato a las primarias por liderar el Partido Popular.

José Manuel García Margallo, Jose Manuel Soria, Juan Ignacio Zoido, María Dolores de Cospedal y Dolors Montserrat han sido los primeros exministros en acudir. A la hora del café finalmente se les ha unido el ex titular de Justicia, Rafael Catalá, y la exministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, que por motivos de agenda no pudieron llegar antes.

No todos ellos han querido hacer declaraciones a los periodistas apostados en la puerta del local. Pero los que lo han hecho han coincidido en dos cosas: No se trata de una ‘reunión anti-Soraya’, sino de una reunión ‘pro-Casado’, y Mariano Rajoy no es contrario a esa reunión.

Dolors Montserrat aseguraba que no le “consta” que el expresidente esté descontento con la muestra de apoyo de sus exministros a Pablo Casado. “Todos somos leales a él -a Rajoy-, a su legado y a sus políticas”. Posicionarse, comentaba, es algo “normal y natural” en un proceso de primarias.

El exministro Margallo apuntaba que “Mariano Rajoy prometió neutralidad y se despidió diciendo que los militantes eligiésemos”. “Somos militantes que tenemos sintonía desde hace muchos años y parece normal que tomemos una decisión”, aseguraba.

Parece que Pablo Casado logra sumar a la mayoría de los exministros de los gobiernos de Rajoy. Según García Tejerina el candidato se lleva “un grupo importante”. Para Margallo son más de dos tercios de los que formaron parte de su ejecutivo. El que fuera titular de Exteriores cree que a Casado le salen las cuentas para el congreso. Aunque desde el frente sorayista todavía no ven perdida la batalla y respondían a la reunión de Casado con una foto de su comida en la sede de Génova.

Del restaurante salían todos juntos. Hablaban de “regeneración”, “unidad” y de “llegar más fuertes que nunca”. Pablo Casado comentaba lo mismo a la entrada que a la salida: “El próximo sábado, cuando ganemos el congreso, integraremos a Soraya Sáenz de Santamaría y a todo su equipo”.