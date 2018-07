El piloto español de Fórmula 1, Fernando Alonso, ha alimentado los rumores que indican que la presente temporada podría ser la última en la que compita en el Gran Circo del automovilismo.

Tras los entrenamientos disputados en el Gran Premio de Alemania en el circuito de Hockenheim, en los cuales terminó en la undécima posición desde la que partirá este domingo en la carrera, le preguntaron al asturiano por su opinión sobre el cambio a neumáticos de perfil bajo y 18 pulgadas en 2021 y contestó lo siguiente: "No estaré aquí en 2021, así que no me importa. Estaré en el sofá de mi casa viendo el Tour de Francia, ese tipo de cosas, no en Fórmula 1".

Ah!! Para los q leáis de “2021” del copia y pega, hay q estar aquí y hay q escuchar el tono irónico y la risas que nos pegamos....😘 — Fernando Alonso (@alo_oficial) 21 de julio de 2018

Cabe decir que el asturiano lo ha dicho en un tono sarcástico, por lo que no es posible tomar al pie de la letra sus declaraciones. No obstante, esto deja aun más abierto su futuro de cara a los próximos años.