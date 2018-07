El excalde de Bogotá se baja los pantalones en el Congreso de Colombia

El senador del partido Alianza Verde, Antanas Mockus, se ha bajado los pantalones mostrando el trasero a sus colegas durante la sesión inaugural del Congreso de Colombia. Este acto, según ha explicado, ha sido una protesta motivada por la falta de atención de los legisladores hacia el discurso del presidente de la corporación saliente, Efraín Cepeda.

Mockus, exalcalde de Bogotá y el segundo candidato más votado en las legislativas de marzo, ha realizado este viernes el presunto acto de protesta con el propósito de defender a Cepeda que estaba siendo constantemente vitoreado e interrumpido por los gritos de sus colegas.

"Cómo irrita el hecho de que un grupo humano tan valioso como el Congreso no se escuche. Yo seguramente he cometido actos irrespetuosos, pero la falta de respeto flagrante de todo el Congreso ustedes lo grabaron", explicó Mockus a los medios de comunicación.

Esta señal de reivindicación no es la primera del recién nombrado senador de la República ya que lo repitió hace más de 20 años durante una protesta en la Universidad Nacional. "No se me ocurrió nada mejor", dijo excusando su acto.