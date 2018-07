León Felipe, cincuenta años de mito y de canción

En los años cincuenta -explica Jorge Urrutia, poeta y catedrático de Literatura- los escritores mexicanos se interesan por la poesía escrita en la España atrapada entre los muros oxidados del franquismo, en un ejercicio de complicidad que continúa el acercamiento e interés del gobierno de Cárdenas por la causa republicana y por los "exiliados interiores" -que diría Miguel Salabert-. León Felipe fue mito y patriarca de los escritores españoles en el exilio, brújula para muchos de los que se quedaron y uno de los autores españoles más respestados de la época al otro lado del Atlántico. Pero el autor de "Llamadme publicano" o "Como tú" (1962) es también, a juicio de Urrutia, un poeta de la reconciliación y la generosidad que acepta que la palabra no es patrimonio de los que huyeron del franquismo, sino también de muchos de los que se quedaron. Felipe, que escribe en un poema, refiriéndose al dictador Tú te quedas con todo / y me dejas desnudo y errante por el mundo... /mas yo te dejo mudo... ¡mudo!... /Y ¿cómo vas a recoger el trigo /y a alimentar el fuego / si yo me llevo la canción?, escribe en los cincuenta, en un prólogo a un libro de Ángela Figueras Aymerich, que la tragedia es mucho mayor porque "la canción se ha quedado también en España". Para Urrutia, León Felipe asume la importancia de poetas como Blas de Otero, Leopoldo Luis o la propia Ángela Figueras que decidieron quedarse en España y que también, desde aquí, exploraron otras formas de arrebatarle la canción a la dictadura. "Su generosidad fue muy importante para la repercusión de la literatura española de posguerra en el exilio".

Poeta-mito, patriarca de exiliados, animal político, lira de muchas de las canciones de cierta educación sentimental, León Felipe es uno de los autores más importantes del siglo pasado en España. Sin embargo, la voz modernista inaugurada por Juan Ramón Jiménez; y que nunca abrazó, así como su ideología política, lo han alejado durante años de la primera fila de los nombres de autores reconocidos en el imaginario colectivo. Hoy, con motivo del cincuenta aniversario de su muerte y de una exposición bibliográfica del autor en la Biblioteca Nacional, nos preguntamos sobre el poeta del roto violín.