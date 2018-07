España recupera el cetro continental

España, no sin esfuerzo, vuelve a ser campeona de Europa de hockey patines. Los jugadores tuvieron que remar contracorriente los españoles cuando los lusos se adelantaron en el marcador, pero no se pusieron nerviosos. Con las paradas de Sergi Fernández, vital, y el potencial ofensivo que tiene el equipo, a Portugal no le quedó otra que hincar la rodilla.

"Soy un terrorista del ataque". El seleccionador, Alejandro Domínguez, cumplió su palabra. Planteó el partido con Portugal a tumba abierta, como le gusta. A la campeona del mundo, que dejó a Raúl Marín sin minutos por segundo partido consecutivo, no le tembló el pulso ante la que ostentaba el cetro europeo.

FICHA TÉCNICA 6 - España: Sergi; Eduard Lamas, Pau Bargalló, Jordi Adroher, Ignacio Alabart, -cinco inicial-, Albert Casanovas, Ferrán Font, Nil Roca. 3 - Portugal: Angelo Girao; Diogo Rafael, Gonçalo Alves, Helder Nunes, Joao Rodríguez -cinco inicial-, Henrique Magalhaes, Vitor Hugo Pinto, Rafel Costa, Daniel Oliveira. Goles: 0-1, min.3: Gonçalo Alves; 1-1, min.6: Adroher; 2-1, min.8: Ferrán Font; 3-1, min.22: Eduard Lamas; 4-1, min.32: Alabart; 5-1, min.35: Jordi Bargalló; 5-2, min.38: Joao Rodrigues; 6-2, min.32: Ferrán Font; 6-3, min.49: Joao Rodrigues. Árbitro: Joseph Silecchia y Franco Ferrari (Italia). Mostraron azul a Ferrán Font (min.15) y Bargalló (min.38). Incidencias: Final del Campeonato de hockey sobre patines, disputado en el Palacio de los Deportes de Riazor, ante unos 2.800 aficionados.

Y eso que el inicio de encuentro de los lusos fue contundente. Sergi Fernández, que repitió bajo palos tras haber sido titular también en semifinales, tuvo mucho trabajo y aplazó el primer gol de Portugal hasta que a los tres minutos Alves arrancó en medio del campo, y se plantó solo ante el portero de España tras zafarse de dos rivales.

España se levantó con un disparo de Edu Lamas que tocó Adroher y superó a Angelo Girao. España mantuvo su ataque casi suicida. Le salvó el poste a disparo de Henrique Magalhaes (min.7), y también en un penalti que ejecutó Alves y que en primer término había despejado el portero.

Portugal erró y España, como un par de minutos antes, no perdonó. Condujo Bargalló y Ferrán Font, que acababa de entrar a pista, remató al fondo de la red para poner por delante a la 'Roja'.

La ventaja no acaba con la ofensiva

España siguió atacando y asumió riesgos y el poste compensó otra vez su valentía a disparo de Diogo Rafael. Por si no había suficiente dosis de emoción, Font se encaró con Magalhaes y se llevó una azul que supuso una directa fallada por Helder Nunes y, en consecuencia, jugar dos minutos en inferioridad, pero España no lo pagó.

Los lusos dieron un paso al frente y España lo agradeció. Con espacios, Nil Roca interceptó la bola, Casanovas condujo la contra y Lamas, tras un recorte y un 'chut' imparable, estableció el 3-1 a tres minutos para el descanso.

Portugal, con dudas al descanso

España se benefició de las dudas con las que salió del vestuario Portugal para avanzar hacia el título continental. Perdonaron un dos contra uno Adroher y Alabart, pero este se repuso segundos después para resolver una contra de Bargalló (min.32).

Los lusos siguieron encontrando un muro delante de la portería de la selección. No pudo hacer lo mismo Angelo Girao cuando Bargalló, beneficiado por una pantalla de Nil Roca, anotó el quinto a falta de diez minutos.

De una azul al capitán español surgió la directa que transformó Joao Rodrigues para revitalizar a los portugueses. Tuvieron la opción de otra directa para acercarse en el marcador, pero Joao Enriques la mandó al palo y Ferrán Font convirtió el sexto con un disparo lejano a los 42 minutos.

Quedaban ocho para el final y el título estaba en el bolsillo de España. Joao Rodríguez cerró la cuenta de goles con el tercero de Portugal, que ya había arrojado la toalla y cedió el campeonato de Europa.