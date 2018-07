El constructor Villar Mir fue grabado falsificando un certificado médico para no declarar como imputado en el caso Lezo

La Cadena SER ha tenido acceso al contenido de unas conversaciones interceptadas judicialmente al constructor Juan Miguel Villar Mir en el marco de la operación Lezo en las que se escucha como pacta falsear un documento médico oficial para no acudir a declarar como imputado en el caso Lezo. Son conversaciones que Villar Mir mantiene principalmente con su médico y en las que aparecen continuas referencias a su abogado.

Según fuentes judiciales las conversaciones fueron grabadas entre el 3, 4, 5 y 6 de enero. En aquel momento el empresario imputado no sabía que tenía intervenido el teléfono móvil y no tuvo ningún problema en hablar sin tapujos con su médico y su abogado de fabricar un certificado médico fraudulento.

En la grabación Villar Mir desvela que es su abogado quien le ha instado a no acudir a la cita judicial. En las conversaciones a las que ha tenido acceso la Cadena SER el constructor Villar Mir asegura a su médico que "su abogado cree que va a conseguir que aplacen la citación porque es un lunes a las nueve y media de la mañana y es mucho madrugar pero que en ese caso tendría que darle un certificado médico diciendo que está resfriado".

La conversación continúa con la contestación del médico quien le tranquiliza asegurándole que va a coger un certificado médico oficial de la farmacia. "Lo que voy a coger, dice el médico de Villar Mir textualmente, es un certificado médico oficial de la farmacia, lo hago y el domingo te lo dejo".

Es en ese momento cuando Villar Mir se ofrece a que su chófer vaya a recoger el documento horas antes de la citación. "Pues estamos en contacto estos días y el domingo si hiciera falta, yo te mando el conductor a recogerlo". "Muchísimas gracias doctor, siento la pequeña molestia y te lo agradezco mucho. Seguimos en contacto" se despide Villar Mir en esta conversación.

Al día siguiente un día antes de la citación fijada para el 7 del pasado enero en la Audiencia Nacional, Villar Mir vuelve a ponerse en contacto con su abogado y su doctor a cuenta de este certificado médico que al día siguiente presentaría finalmente en la Audiencia Nacional. En esta llamada el constructor le vuelve a demandar este documento médico asegurando que "a pesar de que no tiene fiebre, la voz cogida y mucha mucosidad".

"La verdad", dice Villa Mir, "la razón de llamarte es porque me acaba de llamar mi abogado y me pide que si puedes darme el certificado médico como habíamos comentado. Le he preguntado al abogado que conviene decir y él me dice que una cosa muy sencilla y que claro que tiene que estar mi nombre, y mi edad. Tiene que decir", remata Villar Mir, "que padezco un fuerte ataque gripal o la expresión médica que tú creas oportuna y que estoy sujeto a medicación y debo guardar reposo".

"No te preocupes que te lo hago esta noche y mañana después de salir de misa te lo llevo a casa. Voy a misa de las once y media y sobre las doce y media te lo dejo en casa" Te lo dejo en un sobre con mi colegiado, el sello y todo" contesta el doctor.

"No, el conductor mío pasará a recogerlo" le contesta Villar Mir.

Al día siguiente, la abogada de Juan Miguel Villar Mir presentó un escrito en el que se pedía la suspensión de la diligencia prevista y aportando un certificado médico oficial.

La justicia archivó la investigación

El juzgado número 5 de Plaza Castilla decidió cerrar la investigación que la Audiencia Nacional había emprendido contra el empresario por falsificar este certificado médico. Según fuentes jurídicas y de la Fiscalía madrileña la titular del juzgado número cinco de Madrid ha dictado el sobreseimiento provisional de la investigación sin practicar ninguna diligencia de investigación.

De hecho la Fiscalía de Madrid, aunque en un primer momento aseguró que decidió no solicitar ninguna prueba porque no apreció ningún ilícito penal, llegó a asegurar después que la juez Carmen Valcarce ni siquiera le dio traslado de la causa.

Fuentes de la Audiencia Nacional aseguran a la SER que existen pruebas de posibles delitos de falsedad en documento público y de estafa procesal. Por eso reprochan a Plaza Castilla que haya dado carpetazo a esta causa si ni tan siquiera citar a declarar al médico que elaboró el certificado presuntamente fraudulento gracias al cual Villar Mir se libró de declarar.