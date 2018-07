Enrique Cerezo: "Jan Oblak y Antonio Adán formarán una extraordinaria pareja"

Día de presentaciones de porteros en la capital. Antes del acto de bienvenida del portero ucraniano Lunin por el Real Madrid, ha sido presentado otro guardamenta con el Atlético de Madrid, se trata Antonio Adán, también con pasado blanco.

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, dio la bienvenida a la nueva incorporación del equipo a quien calificó como un "magnífico guardameta" y como un "jugador experimentado" tras tantos años en la élite, deseando que forme "una extraordinaria pareja" con el esloveno Jan Oblak.

El mandatario rojiblanco aseguró que el ex del Betis es "toda una garantía" después de cinco temporadas en el conjunto verdiblanco que "no pasaron desapercibidas" y donde demostró tener una gran "profesionalidad". "Me consta que, desde el primer momento que supiste nuestro interés, mostraste una gran determinación para formar parte del Atlético de Madrid", resaltó.

Precisamente sobre eso tuvo palabras Adán, quien destacó que fue "una decisión fácil".

"Me apetecía un gran reto, creo que podía haber elegido otro camino más fácil y seguir jugando con facilidad, pero he elegido a uno de los mejores clubes del mundo y quiero ganar", confesó.

Para acabar su comparecencia, Enrique Cerezo afirmó que confían "plenamente" en Adán, quien puede convertirse en una "referencia" para los jóvenes porteros que llegan desde la cantera. "Antonio, esta va a ser tu nueva casa, así que te deseamos toda la suerte y que todos los éxitos que hasta el momento has tenido, aquí los consolides", concluyó.