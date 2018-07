Adán: "Ahora quiero ganar títulos, estoy ansioso por conseguirlos"

En su presentación con el Atlético Madrid, Antonio Adán quiso destacar que buscaba "un gran reto" y que ahora lo que quiere es "ganar títulos".

"Vengo a un equipo campeón, un equipo gigante, y después de haber demostrado durante cinco años que puedo ser un gran portero en un equipo de Primera División, ahora quiero ganar títulos, estoy ansioso por conseguirlos y es lo que me he propuesto con este club", añadió un Antonio Adán que no dudó "ni un segundo" tras conocer el interés del Atlético.

"Quisiera agradecer la confianza que he sentido desde el primer momento en que se pusieron en contacto conmigo. Es un orgullo formar parte de este gran proyecto que lleva años en un crecimiento inmenso y un placer poder formar parte de la portería del Atlético de Madrid", señaló en el comienzo de su discurso en el acto.

El guardameta madrileño dice que afronta con "ilusión" la competitividad que tendrá con su compañero y titular indiscutible, Jan Oblak, en la portería rojiblanca.

"Es difícil, hablamos de un gran portero, pero es lo que conlleva llegar a un club como el Atlético, donde están los mejores futbolistas, con tres campeones del mundo", valoró.

"El método del 'Cholo' es muy exigente"

Tras abandonar el Real Madrid y recalar en el Betis buscando demostrar su juego, a sus 31 años, Antonio Adán regresa a la capital con una "experiencia tremenda", demostrando durante su estancia en Sevilla un "gran nivel personal" y lejos de ser ese "niño que se fue hace tiempo".

En esta nueva etapa, el objetivo que se ha marcado es poner "al servicio" del club y de la afición los valores del "trabajo, sacrificio y compromiso" que siempre le han acompañado.

De esta manera, el nuevo portero rojiblanco quiso dejar a un lado la polémica por su pasado madridista y la posible reacción de una afición rojiblanca que le ha "impresionado" siempre que ha visitado el Vicente Calderón y el Wanda Metropolitano.

"Se nota cómo viven el fútbol, cómo lo siente el aficionado del Atlético de Madrid, y ahora quería estar dentro y formar parte de esta gran familia", destacó.

El portero comentó sus primeros días donde descubrió la "gran familia" que es el vestuario que dirige Diego Pablo Simeone.

"He intentado empaparme de todo lo que se vive en este vestuario porque es algo que me llamaba la atención desde fuera. El método del 'Cholo', desde fuera, se sabía que era muy exigente, y eso es lo que estoy viendo ahora", reconoció.