Guardiola: "Algunos jugáis mejor cuando estáis cabreados conmigo. ¡Si tenéis que odiarme, adelante!"

Parece que con los años y a medida que ha pasado por más equipos, Guardiola ha cambiado su forma de motivar a sus plantillas. Del Viva la vida de Coldplay del Barça del sextete llega el: "Algunos jugáis mejor cuando estáis cabreados conmigo. ¡Si tenéis que odiarme, adelante!".

Este es un trailer de una nueva serie que prepara la sección de vídeo de Amazon, en sus ya conocidos All or nothing, esta vez con el Manchester City como foco y en el avance a Guardiola como su protagonista principal.

Un vídeo que está dando la vuelta a las redes sociales y donde se ven algunas escenas de lo que le dice Guardiola dentro del vestuario a la plantilla skyblue.