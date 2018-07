“El ajuste de Grecia habría sido brutal con y sin euro”

“Creo que uno de los problemas, visto desde la percepción ciudadana, es la facilidad con la que los gobiernos nacionales se excusan de las decisiones que tienen que tomar explicando que es la Unión Europea la que ha decidido”, nos comenta Elena Flores, consciente de que hay que explicar bien las cosas para que todo el mundo entienda, por ejemplo, que “Bruselas” sea la responsable también de la austeridad vivida en España por la crisis bancaria.

“La crisis del sector bancario y la política de austeridad son dos cosas distintas. La crisis del sector bancario se habría podido resolver de distintas maneras. Hacerlo de una forma o de otra es una decisión política del gobierno del país”, concluye. Cada gobierno de cada Estado miembro, reflexiona, debería explicar por qué ha decidido resolver el tema de una forma o de otra, porque "efectivamente, si estamos al borde del abismo no hay muchas alternativas”.

Elena Flores mantiene que “sin llegar a una situación crítica la UE no tiene competencias para intervenir o tiene muy pocas”, y que en momentos de crisis no hay demasiadas opciones. Ese punto de vista justifica que a su entender, “el ajuste de Grecia habría sido brutal con euro o sin euro”. La ventaja de no poder devaluar es muy pequeña, añade, mientras defiende que con el euro se ha reducido el riesgo nacional por lo que "muchos países se endeudaron mucho, pagando poco, hasta que los que les tenían que financiar pensaron que no lo podrían devolver".

La Directora para las Relaciones Internacionales en el servicio económico de la Comisión Europea niega en todo caso que el ejemplo griego sirva de excusa para poner en cuestión la moneda europea, ya que no cree que Grecia se pueda comparar con ningún otro estado de la UE. La reversibilidad del euro es algo que no entra en su pensamiento. “Personalmente yo no razono así”, nos dice, antes de retomar el caso de Grecia para explicarse: “para mí el tema es que algunos países han tenido dificultades muy grandes económicas y hasta un cierto momento, los demás socios pensaron que el país era suficientemente pequeño como para poder acogerlo sin demasiadas preguntas, hasta que la situación se volvió tan compleja...”.

Mirando hacia adelante advierte de que “sinceramente, pasar el tiempo discutiendo si tenemos que guardar el euro o si lo tenemos que tirar me parece un precio demencial que no nos va a llevar a ninguna parte”. Europa, nos explica, tiene futuro “porque los países tal como somos son muy pequeños, sin demasiadas perspectivas individuales y con una población envejecida”. Por esto defiende que “hay que encontrar una manera cómoda para todos con la moneda única, decidiendo si se quieren instrumentos más o menos centralizados pero sin deshacer lo hecho”.

Los recientes cambios políticos en Estados Unidos han redifinido el escenario y ahora, reflexiona, “el contexto de la discusión internacional ha cambiado y son muchos los países que miran hacia Europa esperando que aporte liderazgo”. Un sueño, el de que la Unión Europea consiga sustituir el peso económico de los Estados Unidos, al que la responsable técnica del G-20 en el servicio económico de la Comisión Europea no piensa renunciar.