Carmen Calvo espera que el PP "proteja España por encima de sus ideas" y apoye el techo de gasto y los PGE

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha dicho este lunes esperar que el PP, que ahora preside Pablo Casado, "proteja a España por encima de sus ideas" y, en consecuencia, apoye el techo de gasto y los consiguientes Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 que propone el Gobierno socialista que preside Pedro Sánchez.

En declaraciones a los periodistas junto a la alcaldesa y el presidente de la Diputación de Córdoba, Isabel Ambrosio y Antonio Ruiz, respectivamente, durante una visita institucional a dicha ciudad andaluza, Carmen Calvo ha reaccionado así después de que el nuevo presidente del PP, Pablo Casado, haya rechazado este lunes el techo de gasto para 2019 aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez y que implica un incremento del 4,4 por ciento respecto al de 2018.

Ante ello, la vicepresidenta ha dicho que espera que el PP "sepa hacer política de Estado con su país", como han venido haciendo los socialistas a lo largo de los últimos 40 años de democracia, en cuando a saber "dónde está la política de Estado y dónde está la política donde confrontamos, porque somos diferentes ideológicamente".

Por ello, Carmen Calvo pide al PP "que no se escore hacia una derecha que nada tiene que ver con la derecha en Europa, que se quede en un espacio donde España también le importe, independientemente de que el Gobierno seguramente no le guste, pero que entienda que tiene que hacer política de Estado, y que no se puede ir al extremo de una derecha donde la democracia se hace muy complicada".

En consecuencia, si el PP no apoya el mencionado techo de gasto, Casado le tendrá que "explicar a todos sus cargos públicos", en comunidades autónomas y ayuntamientos, cómo deben, a su vez, explicar a la gente que los populares "rechazan el dinero para resolver los problemas a los españoles", por ejemplo, "para mejorar nuestra educación y nuestra sanidad listas y para quitar listas de espera, que rechazan el dinero para sostener la Ley de la Dependencia, para sostener las pensiones o para que crezcan los salarios".

Por eso, la vicepresidenta del Gobierno se ha preguntado "¿cómo va a salir el Partido Popular a explicar esto a los españoles?", diciendo que "no quiere un dinero que hemos peleado en Bruselas de manera responsable y cumpliendo con Bruselas", para dejar que "España respire y salga de la injusticia social en la que está". Cómo, según ha insistido, va a explicar al PP que, en lugar de ayudar a la gente, prefiere "hacer política puramente de confrontación con el Gobierno de España".

Presupuestos Generales del Estado para 2019



En este sentido, la vicepresidenta ha insistido que espera que "la derecha este país entienda que las expectativas que se abren para España y Europa ahora son buenas", y que, por ello, se abre "un espacio de inversiones y de soluciones a problemas grandes", razón por la que Carmen Calvo también espera que los PGE para 2019 que el Gobierno "se dispone a poner en lo alto de la mesa sean también considerados, por España, por el país, por los hombres y las mujeres de este país, no evidentemente por el Gobierno".

De hecho, según ha recordado, los socialistas nosotros así lo han "entendido", y por eso aceptaron los PGE que dejó el PP, "para no crear ningún tipo de problema a España, sino todo lo contrario", razón por la que ahora esperan, "a la recíproca, que protejan España por encima de sus ideas y que podamos tener unos presupuestos para 2019".

"Espacios imposibles"

Calvo ha expresado su deseo de que tras el congreso del fin de semana el PdeCAT aproveche "un espacio de reconocimiento, de cumplimiento del orden constitucional y de respuesta a los problemas de Cataluña".

"Si quieren encontrar respuesta a los problemas de Cataluña, gobernando para toda Cataluña, ellos ya saben que el Gobierno de España está ahí", ha dicho la vicepresidenta, que ha asegurado que, con esta actitud, se podrán "trazar líneas de cooperación".

Asímismo, ha resaltado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado "un giro democrático importante" para trazar un futuro "en el marco de la Constitución", que permita hacer "compatible la igualdad de todos los españoles y el respeto a sus territorios".

En cualquier caso, ha advertido de que es en la Constitución "donde está la unidad del Estado español y el respeto al derecho a la autonomía política de todos los territorios".