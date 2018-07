Este Tour está revolucionando las posturas de los ciclistas para sacar ventaja en los descensos

Aprovechar las bajadas para ganar segundos y velocidad es uno de los grandes cuestiones a la que se enfrentan los ciclistas en su día a día. Pero para conseguir avanzar más metros con menos esfuerzo se presentan muchas opciones.

Este Tour nos está dejando múltiples posturas que van desde el mítico agarre al manillar y la flexión del cuerpo hacia delante, una posición aerodinámica pero no extrema, hasta el "Back done" de Nibali, el "Pantoni" o la famosa posición de Froome.

Un estudio realizado por Bert Blocken de la Universidad de Eindhoven analizó en el pasado año las seis técnicas más utilizadas en el ciclismo para averiguar cual aportaba una mayor ventaja aerodinámica en estos descensos. El estudio concluía con que la postura "Top tube safe", además de ser la más segura era la más rápida, no obstante esto depende de muchas variables.



Sin embargo, la cosa no ha quedado ahí. El ciclismo no para de reinventarse. Ha surgido una nueva forma descomunal que no dejará a nadie indiferente. En ella, el ciclista se tumba completamente en horizontal apoyado en el sillín, una postura peligrosa y díficil que permite ganar fluidez, velocidad y ventaja frente al resto de competidores.