La Comisión propone el primer reparto voluntario de refugiados

La fase “piloto” de la propuesta puede empezar de manera inmediata, si los representantes de los gobiernos dan su luz verde esta misma semana.

La Comisión propone intentar un reparto voluntario de inmigrantes con derecho al asilo. Un cambio básico respecto a la obligación de acoger inmigrantes que ha bloqueado el debate europeo desde el verano del año 2015.

Bruselas pide un proceso de desembarcos “rápido, seguro y efectivo” pero no se atreve a resolver el difícil problema de decidir los puertos de llegada.

La Comisión ofrece una coordinación efectiva para poner en relación a los gobiernos que quieran aceptar barcos con inmigrantes. “El desembarco es una decisión que no nos corresponde”, explican los portavoces del comisario Avramopoulos que ofrece “todo su apoyo” a los gobiernos que gestionen las llegadas de barcos.

Para incentivar el reparto, la Comisión recupera una oferta puesta en práctica ya en el caso de Grecia: 6.000 euros por inmigrante aceptado que desde el punto de desembarco pueda ser trasladado a otro país de la Unión.

El dinero llegará acompañado de un servicio de expertos que supera las 200 personas entre guardacostas, intérpretes y personal con capacidad para identificar los inmigrantes con derecho al asilo que pueden ser trasladados a algún otro país distinto al del puerto de desembarco y ofrece los servicios de Frontex para posibles retornos aunque otro problema crucial de la estrategia europea ha sido la imposibilidad de hacer efectivos los retornos de quienes carecen del derecho al asilo.

Un problema que no impide a Bruselas precisar que no quiere centros masivos ni permanentes de desembarco sino normas comunes y protocolos que garanticen que quien sale de un barco no podrá moverse por la Unión como quiera.

Una propuesta que no incluye la apertura de campos en territorio de África porque ese tema parece vinculado a una reunión que el día 30 y en Ginebra reunirá a los representantes del ACNUR y a los de la OMI, dando por hecho que sólo tras fijar un compromiso europeo será posible interesar a países terceros.