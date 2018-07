Este Liverpool va muy en serio

Bien es cierto que los partidos amistosos de pretemporada no son una buena prueba para sacar ninguna conclusión, pero este Liverpool tiene hambre.

Esta madrugada, los de Kloop lograron imponerse al Manchester City, que de momento llevan pleno de derrotas desde que llegó a su gira norteamericana (0-1 contra el Borussia de Dortmund y 1-2 en este partido).

Como se ha dicho, esto es solo el principio y aún faltan internacionales por incorporarse a los equipos y mucho trabajo físico para afrontar la nueva campaña. No es lo mismo lo que pueda ocurrir ahora que en el mes de febrero, pero una vez más, el técnico alemán del Liverpool ha vuelto a ganar a Guardiola, y ya van nueve, además de ser la cuarta consecutiva en menos de siete meses.

En cuanto el partido, un análisis de un partido amistoso, con la salvedad del estado del terreno de juego debido a las fuertes lluvian que asolado Nueva Jersey en los últimos días.

En la primera parte, ambos conjuntos tuvieron oportunidades, pero la buena labor de Karius y Bravo impidió que se abriese el marcador.

Ambos porteros, junto a otros siete cambios se produjeron a lo largo del segundo tiempo, donde llegaron los goles. Volvió a vestirse con la elástica red Salah, que no lo hacía desde su lesión en la final de la Champions, y una vez más, resultó decisivo.

En el minuto 57, Sané adelantó a los skyblues, aunque la alegría les duró poco. Con la entrada de Mané y el egipcio el Liverpool mejoró. Este último puso la tablas en el minuto 63 y pudo firmar un doblete cinco minutos después.

Al final, el que se llevó el gato al agua fue Kloop, con un penalti en el área del City que transformó en el descuento Mané para poner el 1-2 definitivo, en este partido del ya habitual torneo de verano Champions Cup, que este año celebra su novena edición.

El partido si dejó algunos detalles interesantes. A pesar de ser un partido de fogueo, los técnicos hicieron lo mismo que siempre les ha caracterizado, la intensidad en la zona técnica, sobre todo, Kloop.

Shaqiri quiere la Champions

A pesar d eno haber debutado todavía con el Liverpool, que se espera que pueda ser el próximo sábado contra el Manchester United, el centrocampista suizo avisa, quiere ganar la Champions por segunda vez.

El jugador, que ya fue capaz de levantar la 'Orejona' con el Bayern en 2013 cree que tienen un equipo mejor que el que la pasada temporada perdiera en la final contra el Real Madrid.

"Es realmente increíble y creo que podemos hacerlo. Tenemos buena calidad, especialmente con los nuevos jugadores que han sido traídos, tienen muy buena calidad".

"Espero poder repetir eso porque sé cómo se siente uno al ganar la Liga de Campeones", dijo Shaqiri a Sky Sports News.

El internacional suizo también rechazó las críticas sobre sus actuaciones en Stoke la temporada pasada, club desde el que llega a cambio de 13 millones de euros. Dijo que una gran parte de su decisión de mudarse a Liverpool fue el gerente Juergen Klopp.

"Cuando me enteré de que el club me quería, quise venir porque lo conozco desde hace mucho tiempo. Lo he admirado por mucho tiempo ... Es una gran persona con una mentalidad ganadora y esa es la lo más importante ", agregó.