Antonio Lobato se toma con buen humor una comparación en las redes sociales

A día de hoy las redes sociales cada vez van mutando más de aquello que podría haber servido como un nexo de unión entre los periodistas y los medios de comunicación hacia los consumidores de información a una red social más dirigida a la chanza y las bromas.

La última y más comentada en este jueves 26 de julio ha tenido a Antonio Lobato como protagonista. Un usuario de Twitter ha utilizado el cumpleaños del actor Jason Statham para anunciar dicha efeméride pero con una foto del prestigioso narrador de Fórmula 1.

Los comentarios y retweets han sido tantos que el propio periodista ha querido participar de la broma con muy buen humor. Algo de lo que deberían aprender muchos otros. "Joe... Ya puestos podía cumplir años hoy Brad Pitt y que me confundieran con él. No, no soy Jason Statham y en realidad cumpliré 53 en septiembre. Sin embargo, es divertido encontrarte algo así por la red".

😳 Joe... Ya puestos podía cumplir años hoy Brad Pitt y que me confundieran con él. No, no soy Jason Statham y en realidad cumpliré 53 en septiembre. Sin embargo, es divertido encontrarte algo así por la red 🤣🤣🤣 https://t.co/Aj4aZ1iJnu — Antonio Lobato (@alobatof1) 26 de julio de 2018