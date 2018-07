Llega la hamburguesa vegetal que sabe a carne... y hasta sangra si está poco hecha

Los ingredientes de The Impossible Burger son seguros. A esa conclusión ha llegado la Food and Drug Administration (FDA), que es la agencia responsable (entre otros asuntos) de la regulación de alimentos en EE UU. La empresa estadounidense Impossible Foods, fabricante de la hamburguesa, informa de que la FDA ha respondido a su análisis y a su documentación con una "carta sin preguntas", lo cual valida la seguridad del "ingrediente clave" modificado genéticamente: la heme.



The Impossible Burger es una hamburguesa elaborada solo con ingredientes de origen vegetal, lo cual a priori la hace apta para veganos y reduce notablemente su impacto medioambiental. Según sus creadores, requiere un 5 % del terreno y un 25 % del agua del que sería necesario para producir que una hamburguesa de ternera y, además, genera una cantidad de gases de efecto invernadero ocho veces menor.

Pero lo más interesante de esta hamburguesa, según Impossible Foods, es que a la gente a la que le gusta comer carne también le agrada su sabor. Ryan Sutton, crítico de la revista gastronómica digital Eater, la definión como "una de las mejores hamburguesas de comida rápida del país". Un logro que también ha convencido a Bill Gates —uno de los accionistas del proyecto— y que se basa en el uso de la heme, "el componente responsable sabor y aroma de la carne".

La heme, según la web de Impossible Foods, es una molécula muy abundante en la musculatura animal, pero también en algunas plantas. La empresa de Sillicon Valley asegura que consiguen obtenerla en abundancia a partir de la leghemoglobina de soja y gracias a técnicas de ingeniería genética y fermentación.

IMPOSSIBLE FOODS

La lista de ingredientes de esta hamburguesa incluye también, por este orden, agua, proteína de trigo texturizado, aceite de coco, proteína de patata, sabores naturales y un 2% o menos de leghemoglobina (soja), extracto de levadura, sal, gelatina de konjac, xantana, proteína de soja, vitamina E, vitamina C, tiamina (vitamina B1), zinc, niacina, vitamina B6, riboflavina (vitamina B2) y vitamina B12.

The Impossible Burger, según sus creadores, ya puede degustarse en más de 1.000 restaurantes de EE UU y Hong Kong, pero aunque tienen previsto seguir expandiéndose por todo el mundo, aún no se puede comprar on line.

La tendencia de la alimentación que excluya ingredientes de origen animal sigue al alza en España y, de forma mucho más notoria, en países como EE UU o Alemania, por lo que la industria alimentaria tradicional no deja de lanzar al mercado nuevos productos vegetales y, en paralelo, tal y como detalla Xataka, aparecen empresas innovadoras como, Clara Foods, Beyond Meat o Muufri, centradas en el desarrollo de productos que pasen por ser carne, huevos o leche, sin serlo realmente.