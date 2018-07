Pedro Sánchez, sobre los audios de Corinna: "No vamos a aceptar ningún chantaje al Estado"

Pedro Sánchez ha asegurado este jueves que no tiene "ninguna duda" de las explicaciones ofrecidas por el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el general Félix Sanz Roldán, en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso sobre las actuaciones del servicio de inteligencia en relación con Corinna zu Sayn-Wittgenstein y sus acusaciones al Rey emérito de presuntas irregularidades fiscales.

"El Gobierno de España desde luego no tiene ninguna duda sobre los extremos de la comparecencia del director del CNI y lo traslado a los medios: No hay ninguna duda de que no vamos a aceptar ningún chantaje al Estado. Ninguno", ha sentenciado.

Así lo ha asegurado Sánchez al ser preguntado al respecto durante la rueda de prensa que ha ofrecido en La Moncloa junto al jefe del Estado francés, Emmanuel Macron, tras la reunión que han mantenido este jueves.

Habrá elecciones en 2020

Sánchez ha afirmado que su voluntad es agotar la legislatura y que haya elecciones en 2020 para poder "estabilizar social, política y económicamente" al país. "Estamos en un sistema democrático y elecciones habrá en tiempo y forma, es decir, en 2020. Es la voluntad que tiene el Gobierno", ha asegurado el jefe del Ejecutivo.

Sánchez ha despejado la incertidumbre sobre cuál es su intención respecto a la fecha de los próximos comicios después de que la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, dijera el pasado miércoles que ahora "nadie está pensando en adelantar las elecciones" generales, pero que "nadie va a resistir más allá de lo razonable" porque sería "absurdo".

Según Sánchez, su aspiración es "estabilizar social, política y económicamente el país, reconstruir el Estado de bienestar, consolidar el crecimiento económico y crear empleo digno". También se ha marcado como meta afianzar "la regeneración democrática que se abre en este país después de la moción de censura" con la que desbancó a Mariano Rajoy del poder.

Pide "responsabilidad", especialmente al PP

Por ello, ha apelado a la "responsabilidad" de todos los grupos parlamentarios, y "al primero y ante todo" al PP, del que ha recordado que gobierna en varias CCAA y muchos ayuntamientos y ha apuntado que tendrá que explicar su "interés partidista" si vota en contra de una senda que da mayor capacidad financiera a los entes territoriales.

"No deja de resultar paradójico que la cámara territorial (el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta) rechace o vete una mayor capacidad de financiación de los ayuntamientos. Si eso pasa sería por un interés exclusivamente partidario y no territorial", ha apostillado.

A partir de ahí, Sánchez ha afirmado que el Gobierno asumirá su responsabilidad de plantear unos Presupuestos para 2019. "Lo vamos a hacer con esta senda o con la anterior", ha aseverado.

España "nunca olvidará" la cooperación de Francia contra ETA

Sánchez también afirmó que España "nunca va a olvidar" la cooperación de su país en la lucha contra ETA. Macron y Sánchez cerraron los detalles de la entrega a España del material y la documentación incautados a la banda terrorista en suelo francés durante las dos últimas décadas.

Esa entrega se formalizará en una ceremonia solemne el próximo 1 de octubre, en la que estará "muy presente la memoria de las víctimas" de ETA. Ese material, subrayó Sánchez, contribuirá a que la Audiencia Nacional pueda esclarecer algunos de los crímenes de la banda terrorista.