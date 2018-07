La ausencia de Federer en Canadá allana el número 1 de Nadal

Roger Federer anunció recientemente que no jugará el Master 1000 de Montreal. El jugador suizo, que perdió en Wimbledon antes de lo que esperaba, jugará Cinccinnati como único torneo preparatorio antes del US Open, al que quiere llegar en buena forma para intentar el asalto a un título que no conquista desde hace diez años (2008, ante Murray).

La ausencia del suizo, muy conservador con el calendario los últimos años con el objetivo de alargar su carrera, allana el número 1 de Nadal de aquí a final de temporada. Federer defendía 600 puntos en Canadá correspondientes a la final que jugó y perdió el año pasado ante Alexander Zverev.

Donde si estará Federer será en Cincinnati, donde no jugó el año pasado. Es un torneo que se le da muy bien y donde no defiende puntos, y tendrá la oportunidad de reengancharse a la lucha por el cetro del tenis mundial, aunque será complicado. Nadal prácticamente no defiende puntos en Montreal (tercera ronda el año pasado) y apenas llegó a cuartos en Cincinnati.

El US Open será la clave

Donde Rafa sí defiende es en el US Open, donde el manacorí salió victorioso en 2017 y donde tendrá que igualar el resultado para no perder ninguno de los 2000 puntos que ganó el año pasado. El torneo americano es el único Grand Slam donde Nadal y Federer nunca se han enfrentado, y ver en un escenario como ese una lucha por el número uno y por el torneo está en la mente de todos los aficionados.

Después del US Open, Federer lo sigue teniendo muy difícil. Defiende la victoria en Shangai y la semifinales de la Copa de Maestros. Más que el balear, que llegó a la final del torneo asiático y no jugó en la última parte de la temporada.

A pesar de los datos, no parece que Federer esté interesado en el número uno. Es algo que ya ha conseguido con 37 años (los cumplirá el próximo 8 de agosto y parece que está centrado en alargar su carrera y superar la barrera de los 100 torneos. De momento lleva 98, y habrá que esperar a por lo menos la ira americana para ver si iguala la mítica cifra y para ver si hay duelo directo (una vez más) contra Rafa Nadal.