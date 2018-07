Aduriz: "Hay un hándicap que es la edad, y hay que trabajar otras cosas para compensarlo"

Aritz Aduriz, delantero del Athletic Club, habló para la televisión del club, donde afirmó que la edad es "un hándicap", pero que no piensa aún en su retirada. De hecho, el número 20 afirmó que llevó "mal" su suplencia en los últimos partidos de la pasada temporada.

"Siempre hay un principio y un final. A día de hoy me siento con fuerzas. Estoy agusto. Mi intención es hacer las cosas mejor de las que he podido hacer hasta ahora. Hay un hándicap que es la edad, y hay que trabajar otras cosas para compensarlo. Lo tengo interiorizado. Mi intención es ir poco a poco, semana a semana. No veo mucho más allá de un par de semanas".

A pesar de todo, el 'Zorro' afronta con naturalidad las especulaciones sobre un futuro sustituto o su relevo en el Athletic Club: "Soy consciente de que un jugador de 37 años no es lo más habitual. Yo lo llevo como un reto, al final creo que poder estar compitiendo con esta edad en el equipo que quieres es un orgullo. Lo llevo con total naturalidad que se hable que tiene que haber gente nueva. Todos nos aburrimos de todo, es natural".

Aunque tiene claro que la decisión "es de dos partes en la que tienen que estar de mutuo acuerdo y así será siempre".

El guipuzcoano, a pesar de sus 37 años, sigue teniendo el espíritu de un recién llegado y contestó con contundencia a la pregunta sobre cómo llevó que Ziganda en los últimos partidos de temporada apostara por Williams y le dejase en el banquillo: "Lo llevé mal".

"Yo lo doy todo, pero no hay sitio para todos. Todos queremos entrar en ese once y sino entre los catorce. Siempre quieres jugar todo el partido y estar en ese sitio de privilegio".

Aduriz tuvo palabras también sobre las declaraciones positivas que Berizzo hizo sobre él.

"Está claro que siempre es muy agradable que el entrenador te tenga en consideración. Aunque no sirve de nada, ya que todos empezamos de cero. Todo lo que has hecho no vale de nada. Todos tenemos que demostrar que somos capaces de aguantar la exigencia que el Athletic te genera".

Sobre la incorporación del técnico argentino, el delantero que "todos estamos entusiasmados con su llegada".

"Las cosas están yendo bien. Aún es pronto para hacer valoraciones, pero creo que tiene las ideas muy claras. Al equipo le vienen bien sus ideas y vamos a ir trabajando poco a poco. El equipo está integrando bien su forma de trabajar", apunto en su comparecencia en Holanda.

Por último, se refirió a su no presencia este año en Europa, aunque también le ve el lado positivo: "Los últimos cuatros años seguidos hemos tenido previas que nos condicionaban y al final el trabajo es mucho más dirigido al comienzo de Liga y puedes trabajar todos los aspectos que quieres".

"Nos encantaría poder estar condicionados por esas previas. El año pasado no estuvimos bien en ningún sentido y este año queremos cambiar eso", afirmó futbolista.

Aduriz ve una Liga mucho más competitiva y cuando el periodista le pregunto sobre el calendario "asequible" que tenían, Aduriz lo replico: "Yo no entiendo lo que es asequible. No entra en nuestro diccionario. Hay que ser respetuoso y prudente. En La Liga cada vez hay equipos que se refuerzan muy bien y hay que respetar. Ganar es muy difícil en cualquier partido en Primera División".