La Audiencia Provincial de Murcia ha impuesto una condena de seis años de cárcel a un hombre que en 2015 agredió sexualmente a punta de cuchillo a una joven que vivía en una de las habitaciones de su casa. La sentencia, que todavía no es firme, declara probado que amenazó a la víctima diciendo que "o te quitas la ropa o te mato" cuchillo en mano.

Según la sentencia de la sección segunda, a la que ha tenido acceso la Cadena SER, la joven vivía en la casa que el acusado compartía con su esposa y los hechos ocurrieron en abril de 2015: el acusado, sabiendo que la casa estaba vacía, entró en el cuarto de la víctima y le dijo que "sabes que me gustas, me atraes" y también que "hoy sí se iba a acostar con él, porque pensaba que no era virgen". Ella intentó encerrase en su habitación y el agresor entró con un cuchillo de cocina, diciendo que "o te quitas la ropa o te mato".

El acusado dejó ir a la joven después de que le practicase una felación, diciendo que "la quería y que no se lo dijera a nadie". La sentencia de la Audiencia de Murcia otorga más credibilidad al relato "plenamente creíble" de la víctima frente a la versión exculpatoria del condenado, avalada sólo por su pareja, cuya defensa ya ha recurrido el caso ante el Tribunal Supremo.

"Fue obligada"

Las dos magistradas y el magistrado de la sección segunda declaran probado que la víctima "fue obligada a mantener una relación sexual no consentida, la intimidación es clara y patente" en este caso por el uso del cuchillo. Por contra, explican que " a versión del acusado no se mantiene, ni siquiera con la testifical practicada en su beneficio" con su pareja sosteniendo, como él, que era la víctima la que buscaba una relación con el agresor y que le denunció por despecho.

Palacio de Justicia en Murcia / Radio Murcia

La sentencia, que aún no es firme, le impone también cinco años de libertad vigilada, una orden de alejamiento de medio kilómetro durante otros siete sin que la sentencia ni tampoco la calificación de la Fiscalía hagan ninguna referencia a una indemnización económica para la víctima.