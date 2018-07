Agotados los fondos reservados en la Guardia Civil

La Cadena SER ha tenido acceso a una nota interna de la cúpula de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil fechada el pasado 24 de julio en la que se informa de que "se suspenden temporalmente cualquier actividad que requiera realizar gastos de la partida de fondos reservados".

CADENA SER

Según la nota, no existe disponibilidad económica porque no llegan estos fondos y, por lo tango, la Guardia Civil no se puede hacer cargo de este gasto supletorio que es imprescindible para muchas actividades de vigilancia. Supone, por ejemplo, que se limita el número de vigilancias a delincuentes que requieren escenarios en los que es necesario dispositivos de espionaje

La nota se remite también al Estado Mayor porque es quien canaliza la unidades territoriales del cuerpo.