La final de Champions y la lesión de Salah en la misma siguen trayendo cola. Una vez más, Klopp ha cargado duramente contra Sergio Ramos al ser preguntado de nuevo por la acción en que su jugador cayó lesionado: “¿Vamos a abrir esa botella otra vez? No me gustó, si miras atrás y no eres del Real Madrid piensas que es despiadado y brutal”.

“Vi al árbitro después dirigir grandes partidos en el Mundial y nadie piensa sobre eso, pero en una situación como esa alguien necesita juzgarla mejor”, ha opinado Klopp sobre el colegiado Mirolad Mazic, a quien también ha criticado previamente en varias ocasiones.

De hecho el entrenador del Liverpool ha ido un paso más allá y ha querido hablar también sobre las declaraciones de Ramos tras el partido, en las que irónicamente afirmó que solo faltaba “que Firmino dijera que estaba resfriado porque le cayó una gota de sudor mía”, algo que molestó a Klopp: “Ramos dijo muchas cosas después del partido que no me gustaron. Como persona no me gustaron sus reacciones”.

El entrenador red asegura que no quiere poner excusas, pero que no le pareció “normal”, ya que “es como si el mundo aceptara que uses cualquier arma para ganar un partido”, algo que, dice, él no comparte.