Fernando Alonso, sobre la radio: "Tienen esta sana costumbre, que les vaya bien"

El piloto español Fernando Alonso (McLaren), después de acabar en el undécimo puesto la jornada de clasificación del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, ha comentado que en el seno de su equipo pueden darse "con un canto en los dientes" por lograr dicho resultado bajo el chubasco de Hungaroring.

"Una clasificación bastante divertida. En seco estábamos bastante atrás y la Q1 iba ya a estar difícil, pero con los cambios y con un pelín de suerte gracias a la lluvia hemos remontado unas cuantas posiciones; salimos muy cerquita de los puntos, así que muy contento. Podemos darnos con un canto en los dientes", admitió Alonso ante los micrófonos de Movistar Plus.

"Ha sido un sábado salvado gracias a la lluvia y con una buena posición de salida. Sabemos que aquí la crono es el 90% de la carrera y que es muy difícil adelantar; se forma un tren de coches", aseguró el piloto asturiano del equipo McLaren, que quedó eliminado durante la Q2.

Además, Alonso se mostró optimista para la carrera dominical. "Haciendo una buena salida mañana, creo que tenemos posibilidades de puntuar y que sin lluvia no habríamos tenido. Hay que estar en el sitio adecuado y en el momento adecuado, me siento afortunado de la crono de hoy", concluyó.

La radio también fue protagonista

Durante la Q2 hubo un momento en el que Fernando Alonso se dirigió a sus ingenieros para advertirles de que lo mejor era entrar a boxes y ver qué podían hacer. "Creo que deberíamos entrar al garaje y ver las condiciones. Es conducir para nada, no vamos a mejorar, el último sector es casi imposible", afirmó.

Alonso: "Tienen la gran costumbre de poner mi radio. Si no mejoramos del 11 y está lloviendo más, no sé que se podría decir. Tienen esta sana costumbre y que les vaya bien". #HUNmovistarF1 pic.twitter.com/5egSVj3ybJ — F1 en Movistar+ (@movistar_F1) 28 de julio de 2018

Esta conversación fue reproducida por la FIA durante la retransmisión de la calificación y es algo que a Alonso no le hizo mucha gracia tal y como confesó tras salir de pista: "Lo de la radio... bueno, vi que tenían mi radio puesta y tienen la gran costumbre de ponerla. Si no mejoramos del 11 y está lloviendo más no sé que podemos decir. Tienen esa sana costumbre y que les vaya bien", concluyó.

