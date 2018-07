Dumoulin: "Creí que Froome me había ganado, esto es una locura"

El holandés Tom Dumoulin, ganador de la contrarreloj y segundo del podio, se mostró especialmente sorprendido por su victoria porque pensaba que le había ganado Froome.

"¡Esto es una locura! No sabía nada sobre los tiempos parciales. Pensaba que Froome estaba un segundo por delante de mí cuando cruzaba la línea. Todos decían que estaba segundo por un segundo. Eso es una locura. ¡Además el último día¡".

Dumoulin compensó con su triunfo los sinsabores de la etapa anterior. "Ayer pasé un momento muy difícil y toda mi frustración me salió al final. Hoy no puedo creerlo. Es increíble. Soy segundo en el Tour".

Dumoulin afirmó que estaba "muy contento" por el triunfo del galés Geraint Thomas (Sky) porque durante las tres semanas del Tour "no ha tenido ningún error, lo respeto mucho y lo felicito". Tras acabar segundo en el pasado Giro de Italia y repetir posición el Tour, el holandés explicó que su intención para la temporada 2019 será la de hacer "solo" una gran vuelta.

Chris Froome

El británico Chris Froome, segundo del Tour, dijo que subir al podio de París junto a su compañero Geraint Thomas 'es un sueño', algo que pensaba que sería imposible durante la jornada anterior, en la que pasó serios apuros. 'Subir al podio con Geraint Thomas es un sueño, algo increíble después de la etapa tan difícil de ayer', dijo el tetracampeón del Tour

Froome admitió que en la jornada del Tourmalet y Aubisque llegó a pensar que el podio se alejaba. 'Pensé que no sería posible. Estoy muy contento. Ahora solo falta que Thomas siga en la bicicleta y se presente en París con el maillot amarillo'.

Mikel Landa

El alavés Mikel Landa no ha puesto ninguna pega a su flojo rendimiento en la contrarreloj de Espelette porque 'no ha sido un buen día y los rivales han sido mejores'.

En su rendimiento personal desde que comenzó el Tour 2018 en la Isla de Noirmoutier ha valorado que su rendimiento ha sido 'bastante regular dentro de lo que cabe. Tras el percance de Roubaix traté de mantener la calma'. 'Tras el cuarto puesto del año pasado y este el sexto creo que da estabilidad estar entre los diez primeros', ha dicho.

Sobre la experiencia de arrancar la carrera gala con tres líderes, algo que repetirán en la Vuelta 2018, ha apuntado que 'no lo hemos podido aprovechar como queríamos para ser más superiores en las subidas pero no hemos podido sacar ventaja'. 'Esperamos que el recorrido de la Vuelta nos favorezca más que el del Tour y podamos sacarle un mayor rendimiento', ha argumentado.

Nairo Quintana

El colombiano Nairo Quintana, décimo de la general, admitió que su él y su equipo no tuvo 'el Tour esperado' y que ahora toca mirar al frente y 'empezar a preparar la Vuelta a España'. 'Toca quedarse con lo bueno, finalmente terminamos entre los diez primeros y nos llevamos una gran etapa de montaña, con el apoyo de un magnífico equipo, en un día donde hicimos muy bien las cosas'.

'Seguimos mirando hacia adelante y ahora vamos a preparar la Vuelta a España, a ver cómo nos sale. No obtuvimos el resultado esperado en el Tour, pero seguimos en la pelea, siempre en la lucha, y confiamos en estar a mejor nivel en agosto y septiembre para seguir batallando'.

Respecto a la contrarreloj, Quintana dijo que no había tenido 'el día esperado'. 'La caída del jueves me dejó molestias muy fuertes en la cadera y el codo, y aún puedo dar gracias de que no fue a peor, que no complicó mi continuidad en el Tour y que pude terminar'

Noticias relacionadas Thomas, campeón virtual y Froome se mete en el podio