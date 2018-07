"Grecia tiene 45 entidades distintas para gestionar los incendios cuando debería tener sólo una"

De todos los males que el incendio al Este de Ática en el que han muerto más de 80 personas pone de relieve, el ingeniero de montes Ioannis Mitsopoulos destaca uno sobre todos los demas: "En Grecia hay 45 entidades relacionadas con la gestión de incendios". La recomendación es que haya una sola entidad que coordine a todas las estructuras implicadas, pero en Grecia trabajan en paralelo alcaldes, prefectos, gobernadores, personalde la administración central, bomberos, policias o militares, y así "es imposible coordinar, hace falta mejorar esa coordinación".

Mitsopoulos, que forma parte del departamento de prevención en el ministerio de Medio Ambiente, estaba a unos kilómetros de la zona del incendio el pasado lunes. Como tantos atenienses, pasaba unos días de vacaciones con su familia en un paraje muy querido por sus playitas, la intensa vegetación y la cercanía a la capital griega.

A las horas pudo ir a la zona afectada, y comparte con La SER algunas reflexiones sobre un fuego que ha costado decenas de vidas. "Es imposible apagar o controlar un fuego de este tipo, sean cuales sean los medios que tengas", nos dice. El fuerte viento, que propició la aceleradísima expansión de las llamas, impedía el sobrevuelo de hidroaviones, que tampoco hubieran servido "porque no se puede arrojar agua sobre zonas en las que hay población".

Considera que una vez perdida la batalla en los primeros 30 minutos, había poco que hacer para evitar su expansión. La decisión de cerrar la autopista que corre paralela a la costa, a unos kilómetros en el interior, parecía razonable y él la entiende. Tampoco cree que dar la orden de evacuar antes de lo que se dió hubiera servido de mucho. "La evacuación sirve cuando tienes un plan y unas estructuras -dice Mitsopoulos- y esa zona no tiene ningún tipo de estructura, no es un pueblo con una plaza al que peudas llevar a la gente".

De hecho explica que en su opinión, viendo la velocidad de las llamas y la incapacidad de sacar a la gente por parte de las autoridades, su consejo hubiera sido pedirles que se quedaran dentro de sus casas. "Tienes muchas más posibilidades de salvarte, porque si te fijas en la zona casi la mitad de las casas salieron indemnes", explica. Es una decisión que entiende que es difícil, pero como experto cree que un fuego de este tipo, con un pinar muy inflamable y mucho viento, es irremediablemente mortal si te pilla a la intemperie. "Pero es un fuego que pasa muy rápido, y si tienes una buena construcción capaz de aguantar unos minutos, te puedes salvar. Quizás hubiera muerto la mitad de gente".

Un informe elaborado esta semana por expertos de la Universidad de Atenas analiza el fuego de Mati como "característico de un lugar con esas condiciones", y por lo tanto previsible. Los expertos sabían que era una zona de alto riesgo, así que se preguntan por qué no se había hecho nada en años para reducir el riesgo. "Ese es el punto débil del sistema que tenemos de gestión de incendios", opina este ingeniero. "Antes de la crisis se invertía mucho en comprar medios y movilizar a mucho personal, pero lo esencial es qué haces antes de que haya un fuego". Insiste en que su recomendación siempre que le preguntan es gastar menos en extinción, que es muy cara, y más en prevención, que es mucho más barata y eficaz, especialmente en un país con el gasto ahogado por los planes de austeridad.

Mitsopoulos no cree que se pueda apuntar a una única responsabilidad por esta catástrofe, porque todos los actores sociales y políticos han contribuido. "La gente sabe que está en un sitio con riesgos y tiene información para prevenir a su alcance", dice, e incluso da recomendaciones a quienes viven en estas zonas de alto peligro, como limpiar de hojarasca y maleza varios metros alrededor de la vivienda, utilizar teja tradicional de cerámica para los tejados, y tener mascarillas de humo en casa "porque el humo es un gran problema en estas situaciones".

Como país mediterráneo, Grecia sufre cada año incendios forestales. Pero Mitsopoulos reduce el temor a que algo así pueda repetirse ("Condiciones como las de Mati se dan en unos pocos lugares, especialmente en Ática, en las Calcídicas y en alguna isla"). "Estos días hablan mucho de cómo ha afectado el cambio climático, concluye Mitsopoulos; yo no digo que no afecte y que no se deba estudiar, pero estamos en el siglo XXI y tenemos tecnologías que nos deberían permitir evitar que algo así se repita".