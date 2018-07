El 'boom' del auto test del sida clave para frenar la pandemia

26 años después de los primeros experimentos con el auto test hoy se ha convertido en uno de los productos estrella de la Conferencia Mundial del sida, clausurada este viernes en Amsterdam, al erigirse como una de las grandes esperanzas para controlar la pandemia. Sin detección de los casos no habrá manera de controlar la cadena de contagios.

“El autotest comenzó a probarse en 1992 entre los profesionales de la salud pero desde hace poco más de un año se ha convertido en todo un boom en algunos países castigados especialmente por el sida”asegura a la SER Carmen Figueroa, una médico dominicana formada en España que trabaja colmo consultora en el departamento de diagnóstico y prevención del VIH de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Se ha visto que es una herramienta para aumentar el acceso a las personas que no necesitan ir a los centros de salud o que por estigma o discriminación prefieren hacerlo en su casa” detalla Figueroa a quién encontramos moderando un debate con líderes religiosos de distintas partes del mundo sobre el auto test en uno de los stand de esta macro conferencia que ha reunido a más de 15000 personas en la ciudad holandesa.

“La OMS comenzó a trabajar en el auto test en 2015, en las guías de diagnóstico se fomentó su uso y desde diciembre de 2016 publicamos las primeras guías sobre el uso del auto test, a partir de ahí el cambio en las políticas sobre aceptar el auto test como método adicional para el diagnóstico del VIH cambió radicalmente. Antes de que se publicaran las guías sólo 3 países implementaban el autotest y otros 23 países con políticas que lo autorizaban pero no los tenían. Después de las guías aumentó un 300 % de países que tenían disponibles los autotest, 28 países los tienen( muchos europeos y africanos) ya y 59 los autorizan”, son los datos contundentes que detalla esta consultora de la OMS para explicar la evolución vertiginosa que está teniendo este método.

En 20 minutos se puede saber si se es portador o no del virus

Figueroa toma un pequeño sobre blanco en las manos, “hay dos, uno oral y otro sanguíneo, éste es oral, tienes que abrir el paquete y leer las instrucciones del fabricante y tienes que esperar por lo menos 15 minutos después de haber ingerido algún alimento o alguna bebida y tienes que esperar más tiempo si te hace cepillado los dientes o has utilizado enjuague bucal. Entonces, simplemente abres los dos paquetes interiores, pasas el bastoncillo de algodón por la encía tanto superior como la inferior, lo introduces en el líquido revelador que se adjunta, esperas 20 minutos y ya tendrías tu resultado”, así en unos minutos se puede ir poniendo coto al sida.

"Si no encontramos a esas personas que aún están infectadas y no lo saben no vamos a poder cumplir las metas contra la pandemia"

Una de las estrategas más destacadas en la lucha contra el sida es española y también considera que el auto test está siendo de fundamental ayuda . Es Carmen Pérez, una de las cabecillas del departamento de estrategia de UNITAID( una iniciativa mundial que promueve el acceso al tratamiento de enfermedades como el sida, la malaria y la tuberculosis ), especializada en diagnostico de problemas que retasan el control de la pandemia y en estudiar acciones que tengan impacto y que cambien la evolución de los contagios.

“Al menos una de cada 3 personas con el virus del sida y el VIH todavía no sabe que está infectada actualmente. Hemos aumentado muchísimo el nivel de tratamiento, hasta un 90% de las personas que saben que están infectadas ya están recibiendo tratamiento, por eso uno de los problemas principales reside pues en el hecho de que hay muchas que aún no saben que están infectadas, por tanto no están en programas de tratamiento y además siguen transmitiendo a otras personas” explica Pérez en conversación con la SER en el Village donde participan ong y activistas de todo el mundo en el marco de esta conferencia .

“Si no encontramos a esas personas que aún están infectadas y no lo saben, no vamos a poder cumplir las metas que la comunidad internacional se ha propuesto para el 2020 ni para el 2030 que era terminar con el SIDA como un problema de salud pública. Si no encontramos a estas personas el virus circulante va a seguir haciendo que entren más personas que haya más casos y que aunque sigamos poniendo más en tratamiento no sea suficiente para contrarrestar la pandemia” detalla esta experta residente en Ginebra donde se encuentra el cuartel general de UNITAID.

Los resultados de esta estrategia que promueve esta organización y por la que apuestan desde la OMS y otros agentes como ONUSIDA están siendo esperanzadores, ”en países como Malaui, Zambia, Zimbabwe estamos encontrando un alto porcentaje, un 87% de personas que nunca se habían testeado lo están haciendo y además están yendo a buscar tratamiento . Además no solo conocen su estatus sino que además se deciden a ir a por tratamiento. Hay otros países ahora que lo están llevando a escala a partir de este éxito. 40 estados apuestan ya plenamente por el autotest” enumera Pérez.

En el stand donde Pérez nos presenta a Figueroa hay instalada una pequeña tienda de campaña donde Osias, de Sudáfrica, hace demostraciones y ofrece a los visitantes que se hagan el auto test en el momento. Sudáfrica tiene una de las más altas prevalencias del sida en el continente. Este sencillo método que se usa ya en 28 países del mundo, entre ellos Sudáfrica o España, está haciendo aflorar miles de casos que permanecían ocultos.

ONUSIDA advierte que si no se encuentran a todos esos millones de personas que son portadoras del sida , el virus circulante hará muy difícil contrarrestar la pandemia.