El Manchester United ha caído derrotado este sábado contra el Liverpool por 4-1, un partido que parece haber terminado de hacer explotar a Mourinho, que ha cargado en rueda de prensa contra su propio equipo, contra jugadores como Martial e incluso contra la pretemporada en sí.

"Estamos jugando aquí solo para intentar sobrevivir y no tener resultados muy feos. Alexis es el único atacante que tenemos, no tenemos extremos, no tenemos delanteros, es el único que esta aquí y el pobre está haciendo lo que puede", ha afirmado.

Mourinho ha sido muy crítico con el Manchester United y su política de fichajes: "Me gustaría tener dos jugadores más. Creo que no voy a tener dos. Quizás tenga uno más, es posible... Entregué una lista al club con cinco jugadores que me interesan y espero tener uno por lo menos. Si es posible, bien. Y si no es posible, seguiremos luchando, trabajando y creyendo en los que tenemos".

"Este no es nuestro equipo, no es nuestra plantilla. La mayoría de los que han jugado no van a jugar. Algunos de ellos ni siquiera van a pertenecer a esta plantilla. La acumulación de partidos está matando a mis chicos", ha añadido.

Preguntado sobre Martial, que abandonó la concentración para ver nacer a su hijo, ha dicho que tuvo un bebé "hermoso y lleno de salud, gracias a Dios", pero que "ya debería estar aquí y no está".

Por último, ha asegurado que no habría pagado dinero por ver a "estos dos equipos" y ha concluido: "Vamos a comenzar la temporada con problemas”.

Un partido de golazos