Tuchel: "Creo que Cavani se va a quedar en el PSG"

El PSG ha ganado en un amistoso en Singapur al Atlético de Madrid por 3-2. Los franceses han anotado en el descuento para llevarse la victoria en un encuentro donde el rival ha dado mucho protagonismo a los canteranos.

Tras el encuentro el entrenador de los franceses ha valorado positivamente el partido de los suyos y ha hablado del futuro de Cavani, que ha sonado para el Real Madrid tras la marcha de Cristiano Ronaldo.

"Creo que se va a quedar en el PSG, nadie me ha comentado nada y creo que se va a quedar. No hay pensamiento de que se vaya. Hablé con él y Cavani no mostró interés en abandonar el equipo", manifestó Tuchel tras el partido correspondiente a la 'International Champions Cup' en el Estadio Nacional de Singapur.

Las declaraciones aparecen después de que Niko Kovac, entrenador del Bayern de Munich, afrimara tajantemente que Robert Lewandowski no se iba a mover del club alemán. El Real Madrid sigue buscando un goleador tras la marcha de Cristiano Ronaldo a la Juventus, y de momento parece que los distintos clubes europeos no se muestran muy proclives a vender a ninguna de sus grandes estrellas.

Sobre el partido

Tuchel también hablo del encuentro y destacó la "mentalidad" de sus futbolistas, especialmente los más jóvenes, que supieron rehacerse tras los dos goles del empate rojiblanco en los últimos minutos y ganaron con un tanto del delantero franco-moldavo Virgiliu Postolachi en el tiempo añadido.

"Era complicado jugar este partido y la actuación en la segunda parte fue muy buena. El equipo está bien asentado. Jugamos un buen segundo tiempo y tuvimos un buen final para estos dos encuentros", añadió.

Respecto al Atlético de Madrid, dijo que es un equipo "increíble" con un gran entrenador, mentalidad y jugadores "muy fuertes", y lo situó entre los candidatos al triunfo en la Liga de Campeones.

"De verdad que tiene mucha 'chance' este año y tiene opciones de pelear por la 'Champions'. Tiene opciones de llegar a la final y pelear por ella", finalizó.