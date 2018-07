Zimbabue celebra las primeras elecciones sin Mugabe

Los colegios electorales han abierto esta mañana para acoger las primeras elecciones democráticas tras la caída del anciano líder. Se han abierto un total de 10.985 centros en unas elecciones en las que más de cinco millones de zimbabuenses están llamados a las urnas. El actual jefe de estado Emmerson Mnangagwa, de Unión Nacional Africana de Zimbabue, se disputa la presidencia con Nelson Chamisa, del opositor Movimiento por el Cambio Democrático. Los colegios permanecerán abiertos hasta las siete de la tarde, hora peninsular.

Mngagwa tratará de legitimar su posición, asumida después de que Mugabe fuera derrotado en noviembre. Por eso ha invitado a observadores de la Unión Europea, Estados Unidos y la Commonwealth, tradicionalmente vetadas, a supervisar el proceso. Aunque durante el mandato de Mugabe se han celebrado elecciones, lo cierto es que las acusaciones de fraude e irregularidades en las votaciones han sido recurrentes. Instituciones independientes criticaron las últimas elecciones de 2013 por hallar delitos como intimidación en zonas rurales, sesgo de los medios estatales y falseamiento en los resultados.

El actual presidente del país ha dicho que las elecciones de hoy serán libres e imparciales, en un intento de alejarse de la deriva autoritaria del anterior dictador, donde la violencia y la intimidación impedían calificar de democráticas las elecciones. Por eso ha permitido que la oposición se manifieste con total libertad en la capital del país, algo impensable con Mugabe. Las encuestan auguran un estrecho margen de ventaja a Mnangagwa sobre su competidor. Si ninguno de los aspirantes obtiene más de la mitad de los votos, el país iría a una segunda vuelta electoral el 8 de septiembre.

Mugabe ya ha dicho que no votará a su sucesor Mngagwa. “No puedo votar a los que me han atormentado. Espero que la elección de mañana aparte al gobierno militar y traiga de vuelta la constitucionalidad”, ha dicho en una conferencia. Mngagwa ha acusado a Mugabe de hacer un trato con la oposición. “No podemos creer que sus intenciones son transformar Zimbabue y reconstruir nuestra nación”, ha dicho en alusión al exjefe militar. Mugabe llegó al poder en 1980, tras luchar por la independencia del país. Durante 37 años, gobernó el país con mano de hierro hasta noviembre del año pasado, cuando miembros del Ejército dieron un golpe de palacio y apartaron del poder al mandatario. Aunque las elecciones de hoy serán más democráticas que antaño, las dudas sobre la transparencia no están aun completamente disipadas.