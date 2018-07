Javier Cárdenas comunica al equipo de 'Hora punta' que el programa no se emitirá en septiembre

El presentador de 'Hora punta' en la 1 de TVE, Javier Cárdenas, ha comunicado a su equipo a través del responsable de realización que no esperan seguir en septiembre tras los cambios en la cadena, según el diario El Mundo.

El responsable del programa habría comunicado a su equipo a través de un correo enviado, en su nombre, por la productora ejecutiva, que "no empezaremos el programa en septiembre" debido a "una serie de cambios directivos y organizativos en TVE", como se explica en el correo.

La dirección de RTVE renovó la emisión diaria de 'Hora punta' y anunciaba que a partir de primeros de septiembre su emisión sería semanal. Planes que se han visto frustrados por el supuesto comunicado del presentador en el que añadía: "He de decirte que si tienes cualquier oferta de trabajo aprovéchala; y si no, busca otra alternativa desde este momento. Nosotros no empezaremos el programa en septiembre ni la producción el 20 de agosto". "Si hubiese algún cambio, te lo comunicaría lo más pronto posible, cosa que no creo que se produzca", informaba.

Sin embargo, tras la publicación de la noticia, Javier Cárdenas ha asegurado en declaraciones a El Televisero que "no es así" y que "estamos ya trabajando como habíamos acordado con TVE". "Nos ha brindado su apoyo al programa y siguen contando con nosotros en la cadena pública", ha declarado.