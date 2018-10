Series para ver en octubre: del anime de ElRubius, al regreso de 'The Walking Dead'

Nuevo mes, series nuevas. Aprovechando el recién estrenado octubre repasamos los grandes estrenos y los esperados regresos que se producirán las próximas semanas en las principales plataformas: Netflix, HBO España Amazon Prime Video y Movistar Plus.

ÉLITE

Fecha: 5 de octubre

Plataforma: Netflix

Sinopsis: Las Encinas es el colegio más exclusivo del país y al que la élite envía a sus hijos a estudiar. En él acaban de ser admitidos tres chicos de clase obrera después de que un terremoto destruyera el colegio público y sus alumnos tuvieran que ser repartidos por otros institutos de la zona. El choque entre los que lo tienen todo y los que no tienen nada que perder crea una tormenta perfecta que acaba en un asesinato. ¿Quién ha cometido el crimen?

GIGANTES

Fecha: 5 de octubre

Plataforma: Movistar Plus

Sinopsis: Los hermanos Guerrero heredaron el control total de la entrada de la cocaína en Europa a través de España de su todopoderoso padre, Abraham. Él les enseñó a dominar al prójimo y a ejercer el poder que otorgan el dinero y la violencia. Juntos eliminaron a las familias rivales y les humillaron obligándoles a abandonar su ciudad. Ahora se enfrentan a uno de los momentos más cruciales de su historia. El hermano mayor, Daniel, sale de la cárcel después de quince años con ganas de recuperar su lugar en la familia.

ALL AMERICAN

Fecha: 11 de octubre

Plataforma: HBO España

Sinopsis: Inspirada en la vida del jugador profesional de fútbol americano Spencer Paysinger, 'All American' es una serie sobre dos familias que provienen de mundos completamente distintos, cada una con sus propios triunfos, fracasos y dificultades. Spencer James (Daniel Ezra) es una joven promesa del fútbol y un estudiante modelo en el instituto South Crenshaw High de Compton. Pero cuando el entrenador de la escuela de fútbol de Beverly Hills, Billy Baker (Taye Diggs, Private Practice) le ofrece un puesto en su equipo, tanto su madre como su mejor amigo le convencen de que es una oportunidad que no puede rechazar. Así, Spencer tendrá que aprender a desenvolverse en dos ambientes, el de su barrio del sur que conoce bien y su nuevo entorno en Beverly Hills, donde tiene por delante la oportunidad de su vida, pero donde el camino no será fácil.

THE ROMANOFFS

Fecha: 12 de octubre

Plataforma: Amazon Prime Video

Sinopsis: 'The Romanoffs' presenta ocho historias separadas que se centran en personas que viven en el mundo contemporáneo y se creen descendientes de la familia real que gobernó Rusia desde 1613 hasta que los bolcheviques tomaron el poder en 1917.

VIRTUAL HERO

Fecha: 12 de octubre

Plataforma: Movistar Plus

Sinopsis: 'Virtual Hero' cuenta las aventuras de Rubius, uno de los 100 jugadores seleccionados para probar las gafas ORV, un nuevo servicio de realidad virtual experimental.

EMBRUJADAS

Fecha: 15 de octubre

Plataforma: HBO España

Sinopsis: Basada en la popular serie original, esta nueva versión hace renacer el poder de tres, porque, como les recuerda su madre, Marisol (Valerie Cruz), juntas son más fuertes. Mel (Melonie Diaz) y Maggie (Sarah Jeffery) descubrirán, después de que su madre tenga un trágico accidente, que tienen una hermana mayor, Macy (Madeleine Mantock). Pero el mayor descubrimiento vendrá enseguida, cuando sean conscientes de que las tres tienen poderes especiales, y que no sólo son brujas igual que su madre, sino que además están destinadas a luchar juntas contra el mal y las criaturas diabólicas que amenazan a la humanidad.

CAMPING

Fecha: 15 de octubre

Plataforma: HBO España

Sinopsis: Producida por Lena Dunham y Jenni Konner, 'Camping' cuenta la historia de un grupo de viejos amigos en su fin de semana en un poco prometedor campamento para celebrar un cumpleaños muy señalado, que hará saltar por los aires las emociones, las tensiones latentes (no sólo sexuales) y que les dejará una huella difícil de olvidar. Completan el reparto Juliette Lewis, Arturo Del Puerto, Brett Gelman y Bridget Everett.

LAS ESCALOFRIANTES AVENTURAS DE SABRINA

Fecha: 26 de octubre

Plataforma: Netflix

Sinopsis: Narra la historia de Sabrina Spellman (Kiernan Shipka), una joven mitad bruja y mitad humana. Lleva toda su vida esperando a cumplir los 16, pero algo perverso se cruza en su camino que la obliga a elegir entre la luz o las tinieblas.

LEGACIES

Fecha: 26 de octubre

Plataforma: HBO España

Sinopsis: Despúes de 'Crónicas Vampíricas' y 'The Orginals', esta nueva serie continúa con la saga a través de la historia de la nueva generación de seres sobrenaturales en la escuela Salvatore. Es allí donde la hija de 17 años de Klaus Mikaelson, Hope, los gemelos de Alaric Saltzman, Lizzie y Josie, y otros jóvenes, incluidos MG y el misterioso Landon Kirby, se forman para dar lo mejor de sí mismos, a pesar de sus peores impulsos. Mezcla de géneros, esta serie de personas con habilidades especiales combina humor, terror y las relaciones personales de este grupo de adolescentes con espectaculares poderes, luchando contra sus propios demonios interiores y con el mal que asola el mundo. Lo que habrá que ver es si estas brujas, vampiros y hombres lobo se convierten en los héroes que quieren ser o en los villanos en los que estaban destinados a convertirse. Mientras luchan por proteger su secreto, la ciudad de Mystic Falls y el mundo entero, tendrán que confiar en la tradición para aprender cómo enfrentarse a sus peligrosos enemigos.

LA MALDICIÓN DE HILL HOUSE

Fecha: 12 de octubre

Plataforma: Netflix

Sinopsis: 'La maldición de Hill House' es una adaptación moderna de la célebre novela sobre 5 hermanos que se criaron en la casa embrujada más famosa de Estados Unidos.

'This is Us': 3ª temporada – 2 de octubre (Fox Life)

'Big Mouth': 2ª temporada – 5 de octubre (Netflix)

'The Walking Dead': 9ª temporada – 8 de octubre (FOX)

'MacGyver': 9ª temporada – 8 de octubre (FOX)

'The Good Doctor': 2ª temporada – 9 de octubre (AXN)

'Modern Family': 10ª temporada – 10 de octubre (FOX)

Riverdale': 3ª temporada – 11 de octubre (Movistar Series)

Supergirl'': 4ª temporada - 15 de octubre (HBO España)

'Madam Secretary': 5ª temporada - 15 de octubre (Movistar Series)



'Daredevil': 3ª temporada – 19 de octubre (Netflix)

'DC’s Legends of Tomorrow': 4ª temporada - 23 de octubre (HBO España)



'Into The Badlands'': 3ª temporada – 30 de octubre (AMC)