Valverde: "Cuando pierdes siempre hay un pequeño terremoto"

Valverde negó estar preocupado -"cuando se pierde siempre hay pequeños terremotos", apuntó- por la imagen que sus hombres ofrecieron ante el Girona (2-2), en el Camp Nou, y sobre todo contra el Leganés (2-1), en Butarque.

"Ante el Girona el equipo tuvo el empaque de ir a por el partido incluso con diez y contra el Leganés hubo fases en las que jugamos muy bien. No veo tanta diferencia de una semana a otra", respondió cuando se le recordó el 4-0 con el que el Barça había superado al PSV en su estreno en la Liga de Campeones.

El preparador extremeño matizó por qué había calificado de accidente la derrota en Butarque: "Es muy raro que un equipo encaje dos goles en un minuto. Desde ese punto de vista, es un accidente, pero que tenemos que mejorar no cabe ninguna duda".

El segundo gol de los madrileños fue un claro error de Gerard Piqué, de quien negó que esté pasando por un momento bajo de forma: "Me preocupa más el primer gol del Leganés que el segundo. Al final los errores siempre van a existir. A Piqué lo veo muy centrado en el fútbol", afirmó.

También restó importancia al debate sobre el sistema táctico que utiliza este temporada, un 4-3-3 que de momento parece inamovible y con el que su equipo ha encajado siete goles en seis jornadas, cinco más que el curso pasado: "La temporada pasada se habló mucho de eso. Pero que podamos variar el dibujo no creo que sea significativo ni tan importante".

Ante el Athletic Club no podrá contar este sábado con Samuel Umtiti, que hoy no se entrenó por un problema en la rodilla izquierda. Al respecto, Valverde precisó que solo se trata "de molestias", aunque no se atrevió a aventurar cuando el central estará en condiciones de reaparecer.

Respecto al encuentro ante el Athletic, el entrenador del Barcelona, recordó la dificultad que siempre plantea el conjunto bilbaíno. "Nos espera un partido intenso y muy físico. El Athletic es un equipo que te apreta los noventa minutos y superar esa primera presión de ellos se antoja fundamental para nosotros", indicó.

También se deshizo en el elogios hacia el técnico del conjunto vasco, Eduardo Berizzo. "Es un tipo que no engaña a nadie, un entrenador que quiere dominar el partido y negárselo al rival. Lo hizo en el Celta y en el Sevilla y lo está haciendo en el Athletic. Sus equipos tiene personalidad, siempre quieren la pelota y al mismo tiempo un gran espíritu", destacó.