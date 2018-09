Mourinho, sobre Pogba: "Ningún jugador está por encima del club"

Estos últimos días han sido muy agitados en Manchester. Sobre todo para dos personas: José Mourinho y Paul Pogba. Que la relación entre ambos no atraviesa su mejor momento es evidente, no hay más que ver las imágenes del entrenamiento de este miércoles.

No obstante, Mourinho ha querido zanjar este viernes el asunto dejando claro que no tiene problemas con el jugador. "Nadie ha entrenado mejor que Paul Pogba el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Mañana juega, fin de la historia".

Eso sí, a la hora de explicar su rol en el equipo quiso dejar claro que no está por encima de nadie. "El equipo necesita buenos jugadores y él es un buen jugador. El equipo necesita jugadores con personalidad y él la tiene, por eso juega mañana. Él es un jugador como cualquier otro. Ningún jugador está por encima del club, si estoy contento con un jugador, juega; si no estoy contento con él, no juega. Como estoy contento con él, jugará mañana".