Pelea de gallos

El pique de Sergio Ramos y Antoine Griezmann fuera del terreno de juego es prácticamente neonato, pero el importante, el que ocurre en el rectángulo de juego, ya se remonta nueve temporadas atrás, cuando la Real Sociedad, en la que destacaba un jovencísimo Griezmann, volvió a Primera División.

Desde la campaña 2010/2011 ambos jugadores se han medido hasta en 20 partidos en los cuales Sergio Ramos se ha impuesto en siete ocasiones, por siete empates y seis victorias del francés. Griezmann solo pudo conseguir un empate en los ocho partidos que disputó contra el Real Madrid con la Real Sociedad, aunque Ramos solo estuvo presente en cuatro de ellos –cuatro victorias blancas-. Sin embargo, desde que llegó al Atlético de Madrid, tan solo en tres de los 16 choques ha salido vencedor el capitán del Real Madrid. El Atlético de Griezmann ha ganado seis de esos 16 partidos.

El peso de las victorias blancas

El camero tiene en su haber que dos de esas tres victorias han sido en las dos únicas ocasiones históricas en que los equipos de la capital se han enfrentado en una final de Champions. Para más inri en ambas fue decisivo con sendos goles de cabeza.

goleadores Sergio Ramos y Griezmann son los máximos goleadores de los derbis tras la marcha de Cristiano Ronaldo. Tanto el sevillano como el francés han hecho cinco dianas en los enfrentamientos madrileños. El ‘7’ rojiblanco llega con el feudo blanco entre ceja y ceja, ya que ha anotado en las tres últimas visitas ligueras al Santiago Bernabéu.

El origen del pique

Tras la victoria atlética en la Supercopa de Europa de la vigente temporada (2-4), Griezmann subió una imagen a Instagram en la que aparecía sentado en un trono y en la que Sergio Ramos le ponía una corona. El capitán madridista no reaccionó a la publicación, pero semanas más tarde, preguntado por las declaraciones de Griezmann en las que este aseguraba que ya comía “en la misma mesa de Messi y Cristiano”, sentenció: “La ignorancia es muy atrevida. Cuando escucho a este chaval me acuerdo de Totti, Raúl, Buffon, Maldini, Xavi, Iniesta o Casillas que lo han ganado todo, tienen sus vitrinas repletas de títulos en su casa y no tienen un Balón de Oro. Debería dejarse aconsejar por Simeone, Godín o Koke, tienen valores que le irían bien”.

