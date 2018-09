Rifirrafe entre Díaz y Casado: "No somos de 'peor condición' por no votar al PP" / ()

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha cargado contra el líder del PP, Pablo Casado en sus redes sociales. En un acto de los populares en Jerez de la Frontera, en el que ha compartido protagonismo con el candidato andaluz Juanma Moreno Bonilla, Casado ha calificado los 40 años de gobierno socialista en esta comunidad de "anomalía" y ha instado a los andaluces a cambiar el signo de su voto cuestionándose si son "de peor condición".

"Somos el único partido que no ha colaborado en que en Andalucía llevemos 40 años con un gobierno socialista, algo que es inédito en todas las naciones europeas. Creo que hay un par de regiones europeas que en casi medio siglo no han conocido otro partido. Esto es una anomalía, la democracia representativa se basa en la alternancia política. ¿Qué pasa? ¿Los andaluces sois de peor condición? ¿No tenéis la capacidad de, aunque sea, equivocaros? ¿De experimentar? ¿De probar otras siglas políticas, otras ideas sociales otras propuestas económicas que no sean las mismas?", se ha cuestionado Pablo Casado, algo que no ha gustado a la socialista Susana Díaz, que ha afeado sus palabras a través de Twitter.

La presidenta de la Junta, en respuesta a un vídeo de Casado que muestra el citado fragmento de su intervención, ha pedido al líder de los populares que rectique sus palabras. "No somos de 'peor condición' por no votar al Partido Popular", ha afirmado la presidenta andaluza.

Señor Casado, si quiere ganarse la confianza de los andaluces y las andaluzas, empiece por no insultarnos. No somos “de peor condición” por no votar al Partido Popular. Rectifique y discúlpese, pero no con el PSOE, sino con todos los que vivimos en esta tierra. https://t.co/BhjnloBbYj — Susana Díaz Pacheco (@susanadiaz) 28 de septiembre de 2018

Al paso de estas palabras de Díaz ha salido Juanma Moreno Bonilla, que ha instado a la presidenta a "no entrecomillar palabras que Pablo Casado no ha dicho" y ha recordado a la presidenta que fue el PP el partido más votado en las pasadas andaluzas.

No entrecomille palabras que @PabloCasado_ no ha dicho. Eso es mentir. Intuía que no le iban bien las cosas, pero no que iba tan a la desesperada. Ignora que el @PPopular tiene la confianza de los andaluces y ganó las últimas elecciones. Pronto habrá en Andalucía #UnNuevoGobierno https://t.co/1ES9s2DJiO — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) 28 de septiembre de 2018