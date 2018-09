Así ha sido el directo del Real Madrid 0 - Atlético Madrid 0

90+3' FINAL DEL PARTIDO EN EL BERNABÉU. REAL MADRID 0 (DEBUTÓ VINICIUS) ATLÉTICO MADRID 0. Empate merecido, la primera parte para los rojiblancos y la segunda de dominio blanco. Sexto año que los del Cholo no pierden en el Bernabéu.

90+2' Último intento. Falta botada por Kross que Varane remata alto.

90+1' Los equipos parecen conformarse con este empate y la gente empieza a abandonar el Bernabéu. Sería el cuarto empate consecutivo en derbis ligueros.

90' Tres minutos de tiempo añadido.

87' Se va Benzema con el quinto partido consecutivo sin rematar a puerta. El último partido fue el del Girona donde hizo el último gol de Montilivi.

86' Entra Vinicius en el campo. Benzema es el elegido y Lopetegui demuestra personalidad. Ovación cuando el speaker nombra al brasileño de 18 años, que de momento soo había jugado en el Castilla.

84' ¡OJO QUE SE PREPARA VINICIUS JR. PARA DEBUTAR EN PRIMERA DIVISIÓN! Y qué estreno... En un derbi y con 0-0 en el marcador con todo por decidir.

83' Finalmente es Rodri el que se marcha. Kalinic acompañará a Griezmann en la punta de ataque en estos últimos cinco minutos más el descuento.

82' Lo intentó Filipe escorado desde la frontal del área. Zurdazo del lateral que se va demasiado desviado. Entrará Kalinic para el Atleti y parece que Griezmann será el elegido para abandonar el derbi.

81' Lopetegui va a por el partido. Se va 'The Best', se va Luka Modric, que hoy no ha tenido su día, y entra Lucas Vázquez. Cambio ofensivo.

80' El Atleti ahora tirando de centros y sacudiéndose el dominio del Madrid. Rodri vuelve a tomar los mandos.

78' Se prepara Lucas Vázquez para ingresar en el césped. Mientras córner peligroso del Atleti que despejó, no sin problemas, la zaga blanca.

77' El Madrid ahora gustándose. Oblak tiene que repeler un tiro de Carvajal en una jugada donde conectaron muy bien los jugones blancos, Ceballos, Modric y Asensio tocando en la frontal y creando el miedo en el Bernabéu. Están buscando el partido, los locales quieren los tres puntos.

74' Achcuha mucho más el Madrid ahora. La ponía Nacho y Giménez tuvo que volver a ir al suelo para evitar el drama. En la jugada anterior fue Saúl el que dentro de su propia área tuvo que achicar aguas para que nadie cazara ese balón suelto en la zona de castigo. El Atleti está asediado.

72' La volvió a tener Asensio. Falló en el centro del campo y el Madrid roba mientras que el mallorquín sale como un tiro. El '20' se quedó sin demasiada gasolina y trató de dársela a Benzema que iba completamente solo por el centro, pero Godín se interpuso en sus planes y metió la pierna para evitar el pase que era mediogol.

70' 20 minutos para el final, calientan Llorente, Lucas Vázquez y Mariano para el Madrid. El partido se puede decidir por un fallo en cualquier momento de estos instantes finales. Máxima concentración de ambos equipos.

70' Tarjeta amarilla para Koke por la falta sobre Carvajal, al inversa respecto a la primera mitad.

68' Se marcha Diego Costa y entra Thomas. Simeone quiere ganar la batalla en el medio y mete más músculo para el Atlético Madrid. Los rojiblancos han perdido la pelota en esta segunda parte y esperan un poco de control por parte del '5'.

65' ¡PARADÓN DE OBLAK! Asensio se iba prácticamente solo y el esloveno quiso contestar los dos parodones de Courtois en el primer tiempo y se la saca al mallorquín. La más clara de momento del Madrid.

64' El Madrid mucho más suelto y Modric lo intentó desde lejos. El balón no le salió con el efecto que quería y se fue fuera directamente, pero la noticia está en Ceballos. El español ha revolucionado el encuentro, con chispa y acierto en la creación está brillando en el juego del Madrid.

62' Botó el balón Griezmann, pero fue directamente a las manos de Courtois que mostró su autoridad por alto. En la contra blanca, Juanfran tuvo que detener a Carvajal con falta, que también terminó en nada, despejando la defensa del Atlético Madrid. De momento en esta segunda parte sin ocasiones claras.

60' Amarilla para Sergio Ramos que soltó la mano en la cara de Correa en un lance donde el defensa sí acertó en meter el pie por abajo, pero la acción fue fea y le cuesta la amonestación al capitán madridista.

59' Casemiro tiro una falta cercana al área. Escorada a la izquierda el brasileó sorprendió siendo el pateador de ese libre directo, pero el balón se marchó alto.

58' Benzema cae en el área, pero Martínez Munuera le dice que: "arriba, arriba". El francés se dejó caer en cuanto notó el contacto por detrás de Giménez.

57' Simeone llama ya a su 'duodécimo hombre'. Ángel Correa será el primer cambio del Atlético Madrid, presumiblemente por Lemar, que no ha tenido su mejor encuentro, sin fortuna y sin poder encontrar los espacios que el francés necesita para generar su fútbol.

55' A pesar de que el Madrid está jugando mucho mejor y dominando la pelota en estos momentos, Modric y Asensio bastante desconectados.

53' Giménez providencial cortando un balón porque Asensio se iba solo por la derecha, pero el árbitro pitó juego peligroso. El uruguayo fue con los tacos por delante y volverá a intentarlo el Madrid con la estrategia.

51' El Madrid parece que está teniendo una mejor puesta en escena.

46' ¡La tuvo Casemiro! Se le quedó la bola franca en la medialuna del área rojiblanca y remató muy alta. El brasileño suele tener buen golpeo y más en una oportunidad así, pero esta vez metió el pie demasiado debajo y el balón se le marchó muy alto. En esta segunda parte comienza el Madrid pegando.

45' ¡Comienza la segunda mitad en el Bernabéu!

Descanso | Los jugadores ya preparados en el túnel de vestuarios y saliendo para este inicio de la segunda mitad. Cambio muy sorprendente en este inicio, Bale no sale y sí lo hace vestido ya de corto Ceballos.

Descanso | Partido cómodo para Juan Martínez de momento, con solamente una tarjeta amarilla (Carvajal) y 9 faltas en total. Partido limpio aunque sin renunciar para nada a la intensidad de un derbi.

Descanso | Terminó la primera parte en el Santiago Bernabéu. De momento el Atleti mejor en el partido. Griezmann por su actividad y constante peligro, Courtois por sus intervenciones salvadoras y Nacho por su siempre constante trabajo, son los mejores del partido.

45' Un minuto de descuento.

44' Precioso pase fltrado que le había metido Benzema a Bale que trató de llevársela de espuela en el área, pero no pudo acabar de controlar del todo.

42' ¡Casi la lía Oblak! Juafran que le ganó la carrera a Asensio se la cedió al esloveno que a punto estuvo de prepararla. Despejó y el balón rebotó en el propio Asensio que fue a la presión. No pudo controlar ese balón, pero fácilmente podría haber significado el primer tanto del encuentro que se está haciendo de esperar.

41' Bale lo intentó desde lejos. Armó el cañón de su pierna izquierda para darle seco abajo; sin embargo, Oblak la atrapó sin demasiada dificultad. Un tiro más del Madrid que también quiere crear esa sensación de peligro y susto a la defensa atlética, que de momento llevan un partido tranquilo.

40' Courtois ahora mismo el protagonista y la estrella del Madrid en el partido.

36' OTRA MÁS DEL ATLÉTICO MADRID, DIEGO COSTA LA TUVO. Muy parecida a la que tuvo Griezmann hace un rato. Pase filtrado del propio Antoine al hispanobrasileño y solo contra Contra Courtois no pudo hacer el 0-1, el belga cubrió muy bien los espacios y sacó la mano izquierda para seguir manteniendo a flote al Madrid.

34' Nacho perdía el balón cerca del área. La jugada quedó en nada y siguió moviendo el Atlético Madrid, pero el Madrid está sufriendo por esa banda derecha con Juanfran, Saúl y Lemar cuando se juntan por esa zona.

31' Dos saques de esquina consecutivos para el Atleti. El primero acabó con Benzema casi rematando hacia su portería y el segundo acabó con una falta en el salto de Godín a Casemiro. Sergio Ramos protestaba a Juan Martínez sobre la acción, pidiendo la amarilla igual que la de Carvajal.

29' Carvajal ve la primera tarjeta amarilla del partido. Falta del lateral para cortar la contra que ya conducía Koke, que le cazó por atrás y todos estallaron por la decisión, tanto los del Madrid afirmando que no era nada como los del Atleti pidiendo explicaciones sobre la dureza del 'tackling'.

26' Benzema remató. Centro raso desde el lateral que trató de enchufar el francés, pero Giménez le dificultó lo suficiente como para que no pudiera conectar bien ese balón. El pase venía de Carvajal.

25' Sale a calentar Ceballos. No hay ningún jugador blanco con molestias, pero el ex del Betis ya está haciendo ejercicio en la banda.

23' El Atleti está mejor o por lo menos está llevando mucho más peligro a la portería de Courtois. La volvió a tener Saúl que la pegó desde la frontal y se fue por muy poco a izquierda de la portería del Madrid.

20' La tuvo el Madrid la volvió a tener Bale. Jugada de pizarra de los blancos. Centro de Kross tras una falta en tres cuartos y en el segundo palo llega prácticamente solo el galés para rematar con el interior casi a bocajarro. La intentó cruzar al palo largo, pero se va por muy poco. El remate y meterla era complicado, pero sonó el "uy" en el estadio.

19' Griezmann trató de picarla, pero no logró realizar adecuadamente el remate, lo que facilitó que Courtois desmontara lo que hasta ahora ha sido la ocasión más clara del partido en el Bernabéu.

17' ¡La tuvo Griezmann para marcar en uno para uno contra Courtois! El francés recibió y se escapó en solitario por la izquierda tras una pérdida inesperada de Asensio. El '7' completamente vertical fue como una bala, pero no logró batir al portero belga del Real Madrid. Ya son 3 las oportunidades rojiblancas.

16' El partido pareció comenzar sobrado de intensidad con esos dos avisos del Atlético Madrid, sobre todo con el de Saúl, pero el juegue parece atravesar un tramo ahora de tanteo y pocas emociones. Juego en el centro del campo.

14' La puso demasiado larga Griezmann para Diego Costa, pero el de Lagarto no pudo llegar a ese centro. El balón se va fuera por la banda derecha y el Madrid volverá a tener la posesión.

13' Ramos se recupera y ya comienza a correr en el campo, de momento no sale con las asistencias médicas.

12' Primer saque de esquina para el Real Madrid, la puso Kross, remató Ramos y el capitán y Saúl se hicieron daño tras la jugada. El de Camas está sangrando en la ceja izquierda, tendrán que ponerle algunos puntos de sutura. No ha habido mala intención, los dos miraban el centro.

10' Lopetegui está nervioso y no para en la zona técnica de dar indicaciones a los suyos. Dato que hemos dado en directo desde Carrusel Deportivo: Bale es el jugador que más remata a portería de esta Madrid, con 9 remates con este último intento, a pesar de no llevar ningún peligro.

7' Bale dispara mansamente para las manos de Oblak. Godín le aguantó bien a pesar de perder la carrera contra el galés, pero consiguió llevarle casi hasta línea de fondo y sin ángulo el '11' intentó darle al balón de alguna manera. El portero del Atleti toca la primera pelota del encuentro.

6' El Madrid quiere bajar las revoluciones de los rojiblancos y comienzan a mover el esférico de lado a lado, aguantando la posesión y calmando el juego. Modric de momento muy fuertemente marcado y perseguido.

4' ¡Lo intentó Griezmann de CHILENA! Segundo aviso del Atlético Madrid en un balón que llevaba toda la intención, pero se fue alto. Remate acrobático del 'Principito' tras recibir y controlar en el área del Madrid un centro desde el lateral de Lemar. Los locales de momentos no están enchufados.

3' Primer disparo para el Atleti, lo intentó desde lejos y con la izquierda Saúl. Courtois metió los puños. El jugador rojiblanco finalizó una jugada de toque con los colchoneros tocando rápido y fácil en el campo del Madrid.

2' Gran entrada hoy en el feudo blanco. No hay lleno, pero casi con más de 77.000 almas viendo el partido de la jornada y uno de la temporada.

1' Presión alta del equipo del Cholo en este comienzo del partido, el Madrid moviendo el balón en unos primeros instantes de tanteo.

0' Comienza el partido en el Santiago Bernabéu, ¡comienza el derbi madrileño!

Previa

20:42 h. | Los 22 jugadores y los tres colegiados ya sobre el verde del Bernabéu, vestido de gala, como en las grandes ocasiones. Saludo cordial de Ramos con Griezmann.

20:34 h. | ¡Todos dentro! 10 minutos para que Martínez Munuera sople el pitido inicial.

20:31 h. | Los de Lopetegui ya están en el vestuario, el Atlético a punto de hacer lo propio.

20:28 h. | Madrid y Atlético ultiman su puesta a punto con disparos a puerta y alta intensidad de calentamiento.

20:18 h. | Todas las miradas están sobre Sergio Ramos y Griezmann, que se enfrentan por 21ª vez. La primera desde el reciente enfrentamiento público entre ambos.

20:15 h. | Calentando ya también el Real Madrid, encabezado por Sergio Ramos. Muchos aplausos y algunos tímidos pitidos a los blancos.

20:12 h. | Ya está el equipo de Simeone sobre el tapete. Calientan titulares y suplentes.

20:08 h. | Saltan a calentar los porteros.

20:03 h. | Uno de los nombres propios del partido es Gareth Bale, que avista su primer gran partido en el Bernabéu desde que se fue Cristiano Ronaldo. El galés se siente el líder de este equipo y hoy tendrá la oportunidad de demostrarlo.

20:00 h. | Real Madrid y Atlético quieren aprovechar el pinchazo del Barcelona contra el Athletic. De ganar, los blancos se pondrían líderes en solitario y de hacerlo los atléticos, compartirían el top de la tabla con el club blaugrana.

19:39 h. | También público ya los titulares del Real Madrid, con Courtois en la portería y sin sorpresas.

19:35 h. | Ya es oficial el once atlético que ha adelantado Carrusel Deportivo. Lucas y Thomas al banquillo.

19:27 h. | Herráez nos cuenta que el once del Real Madrid será el siguiente: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Nacho; Casemiro, Modric, Kroos; Bale, Asensio y Benzema.

19:23 h. | Llegan ahora los jugadores del Real Madrid. Nos cuenta Javier Herráez que ya está el equipo blanco en las tripas de su estadio para ultimar todos los detalles del derbi. En breve conoceremos el once de Julen Lopetegui.

19:14 h. | Llega ya el autocar del Atlético de Madrid al Santiago Bernabéu. Caras de concentración en los hombres de Diego Pablo Simeone.

18:48 h. | Carrusel Deportivo adelanta el once del Atlético y ojo porque hay NOVEDADES: Oblak; Giménez, Godín, Juanfran, Filipe Luis; Rodrigo, Saúl, Koke, Lemar; Griezmann y Diego Costa.

18:00 h. | Menos de tres horas para que comience el partido. De momento no hay novedades respecto a las alineaciones previstas. La gran duda en el Atlético es si jugará Lucas de central o de lateral. Dependiendo de la demarcación del francés jugará Filipe Luis o Giménez. En el Madrid el once parece bastante claro sin Isco y Marcelo.

17:20 h. | Apenas restan tres horas y media para que comience el partido. Ahora mismo el Barcelona va perdiendo en el Camp Nou con el Athletic de Bilbao, lo que implicaría sí o sí un cambio de líder esta noche. Si gana el Real Madrid o hay empate, el equipo de Lopetegui se colocará primero, si es el Atlético quién gana, será el equipo de Simeone el nuevo líder de la Liga.

16:05 h. | Esta racha de cinco partidos sin ganar del Real Madrid ante el Atlético en el Bernabéu en Liga es la peor de toda su historia. Hasta ahora eran tres los partidos seguidos que habían estado sin ganar al vecino. Esta noche podría ascender a seis. Por su parte, el Atlético, en dos ocasiones, ha encadenado una racha de once temporadas sin ganar en el Bernabéu en Liga.

15:45 h. | De los 81 partidos que han disputado ambos equipos en Liga en el Santiago Bernabéu, 53 los ha ganado el Real Madrid, 15 el Atlético y 13 empates.

14:30 h. | Si Thibaut Courtois juega de inicio ante el Atlético de Madrid, será la primera vez que defienda los colores del Real Madrid ante los rojiblancos. Hasta ahora ha encajado gol en los tres partidos que ha disputado.

13:55 h. | A pesar de la contundente derrota en Sevilla, se espera lleno absoluto en el Santiago Bernabéu. Este derbi ilusiona a ambas aficiones, pues todavía desconocen si sus equipos están para hacer historia esta temporada o si por el contrario se llevarán una decepción.

13:35 h. | El dato del que habla todo el mundo en la previa de este derbi es la buena racha del Atlético en casa del eterno rival. 5 años llevan sin perder los rojiblancos en el Bernabéu en Liga. Una racha que los de Simeone esperan prolongar y que los de Lopetegui esperan enterrar.

13:00 h. | Ya está también la convocatoria oficial del Atlético de Madrid. Finalmente, José María Giménez sí ha entrado en la lista y podría ser titular, pues Savic no está entre los 19 convocados. También regresa Santiago Arias y se cae Gelson Martins por lesión. Simeone deberá hacer un descarte. El equipo se concentra desde ya mismo, desde la una del mediodía.

12:20 h. | El Real Madrid acaba de ofrecer su convocatoria para el partido. Las principales novedades son que está Vinicius, el cual estará en el banquillo al ser sólo 19 los convocados y el regreso de Dani Carvajal, el cual apunta a la titularidad al no estar en la lista Álvaro Odriozola.

12:00 h. | ¡Buenos días! Bienvenidos al directo del Real Madrid - Atlético de Madrid que se disputará esta noche a partir de las 20:45 horas en el Santiago Bernabéu. El primer gran partido liguero de la temporada.

La previa

Este sábado se ven las caras Real Madrid y Atlético de Madrid en una situación de necesidad para ambos. El derbi madrileño dará comienzo a las 20:45 horas ('Carrusel Deportivo' y Movistar Partidazo) y de este sábado en el Santiago Bernabéu.

Si bien ambos necesitan de una buena actuación, las dinámicas que presentan son opuestas. El Atlético ha ido de menos a más en esta liga. Comenzó pinchando en tres ocasiones en las primeras cuatro jornadas, pero una victoria de Champions en Mónaco y dos seguidas en liga han reforzado la confianza de los de Simeone, que han visto como jugadores como Lemar adquieren un gran tono de forma física.

Por su parte el Real Madrid, mejoró tras la derrota en la Supercopa de Europa contra el propio Atlético, pero este miércoles cayó estrepitosamente en Sevilla (3-0) con una sensación de debilidad que hacía tiempo no mostraba el equipo de Chamartín.

El Real Madrid busca la mejor medicina contra la necesidad de un triunfo en un duelo de altura, ganar el derbi ante el Atlético de Madrid que frene el dominio de Diego Simeone en el Santiago Bernabéu, donde no sale derrotado en Liga en 5 años y busca plasmar la mejoría de su equipo tras un mal inicio.

Lopetegui necesita de una alegría en un partido de envergadura para no ver afectada su imagen. Cada derrota es un terremoto en la casa blanca y más si llega con la imagen de la primera mitad en el Sánchez Pizjuán. Un Real Madrid arrollado por el rival y sin capacidad de respuesta, encajando tres goles con una debilidad defensiva asombrosa y con falta de actitud colectiva. Sumado a la derrota de Tallin y el empate de San Mamés, alimentan la pérdida de eficacia en los días señalados.

La primera derrota liguera y segundo pinchazo consecutivo de visitante, contrasta con la seguridad mostrada hasta la fecha por el Real Madrid de Lopetegui en el Bernabéu. Cuatro partidos y pleno de victorias entre Liga y 'Champions' con diez tantos a favor y uno solo en contra. El rodillo encara su examen más difícil, un Atlético de Madrid que le dio el primer disgusto del curso en la final de la Supercopa de Europa de Tallin.

Al nuevo derbi llega el Real Madrid en su momento más delicado de lesiones. Lopetegui recupera a Carvajal pero pierde a su único lateral zurdo natural, Marcelo, por una rotura muscular. Se suma a Isco en el capítulo de bajas de titulares. Debe improvisar en el costado izquierdo, con Nacho en una posición que no es la suya, y decidir como recomponer el ataque tras dos partidos de poca pegada, con un tanto en 180 minutos.

Reforzar el centro del campo, donde siempre se libra una batalla clave en los derbis, o mantener el tridente formado por la BBA y que sea Simeone el que se preocupe de frenar la velocidad de Marco Asensio y Gareth Bale o taponar la movilidad de Benzema. Es la duda por despejar de Lopetegui que, en principio, mantendrá la confianza en portería en un Thibaut Courtois que se enfrentará a su pasado.

Enfrente, el Atlético ha reaccionado con tres victorias consecutivas, dos en la Liga, que le han reactivado en todos los sentidos para su visita al Bernabéu, sobre todo en lo numérico porque en sólo cinco días ha rebajado su distancia respecto al liderato de siete a dos puntos, a la vez que irrumpía en el podio.

Mientras Antoine Griezmann se reencuentra con su mejor nivel, Diego Costa atraviesa la peor racha goleadora de su carrera en la Liga, quince partidos sin marcar, o Jan Oblak añade más porterías a cero bajo palos, ya por 98, el relanzamiento del Atlético es evidente, levantado de golpe con tres triunfos indispensables.

Lo fue el 0-2 en Getafe, generado por Thomas Lemar; el 1-2 en Mónaco en la Liga de Campeones, transformado por Diego Costa y José María Giménez; y el 3-0 del pasado martes al Huesca, cuando confirmó su crecimiento individual y colectivo, en la presión, en la combinación entre líneas y, por encima de todo, en la pegada arriba.

Sin Savic, titular en Estonia, habrá un cambio seguro de entonces a ahora en el centro de la defensa, donde apunta José María Giménez, reincorporado al grupo desde el jueves tras las molestias musculares que provocaron su sustitución en la primera parte del pasado martes frente al Huesca en el Wanda Metropolitano.

En el resto de posiciones serán los mismos o casi los mismos de aquella alineación, con nueve certezas (la titularidad de Jan Oblak, Juanfran Torres, Diego Godín, Lucas Hernández, Saúl Ñíguez, Koke Resurrección, Antoine Griezmann y Diego Costa, además de Giménez) y dos dudas: Rodri Hernández o Thomas Partey y Lemar o Ángel Correa.

Esos son los nombres que configuran el posible once en el derbi, con la incógnita de cuál será el plan de Simeone en el Santiago Bernabéu, también el esquema sobre el que sustente esa alineación. Los precedentes señalan las prioridades defensivas y tácticas, además del contragolpe, por encima de las ofensivas y de posesión.

