La entrevista más extraña a Alejandro Valverde: acaba lanzado a la piscina pos sus compañeros

Alejandro Valverde y ha estado en Carrusel Deportivo analizando su victoria en el Campeonato del Mundo de Innsbruck. El ciclista español ha conseguido el ansiado oro tras conquistar dos platas y cuatro bronces y ha puesto la guinda a una gran carrera deportiva con el maillot arcoiris.

El murciano ha afirmado que "ha costado muchísimo y al final se ha conseguido". "Me han hecho ilusión todas las felicitaciones", ha dicho Valverde, que ha afirmado que ha tenido que apagar el teléfono de todos los mensajes que le llegaban.

El campeón también ha hablado del momento en el que Sagan le entregaba la medalla de oro. "Me ha dicho que está contento que sea campeón del mundo. Que sino era él que quería que ganara yo".

"Con el grupo de cuatro era consciente de que podría conseguir el oro", ha dicho Alejandro, diciendo también que "el equipo ha estado de diez, tengo que felicitar del primero al último, ya que yendo sin pinganillos es más difícil. Tenía mucha confianza en todos ellos, me he limitado a rodar en el pelotón, ha ido todo perfecto".

"Cuando me he levantado pensaba que podía ser Campeón del Mundo, pero obviamente es muy difícil" ha concluido antes de ser lanzado al agua por sus compañeros de selección.

Óscar Freire felicita al campeón

En Carrusel ha estado también Óscar Freire, último campeón del mundo español que consiguió en 2004 su tercer y último maillot arcoiris. "Se lo merecía, le viene mejor ahora que hace unos años. Es todo unorgullo llevar un maillot de Campeón del Mundo. Era lo que le faltaba con su trayectoria y sus victorias".

El ex ciclista ha comentado que "no conseguía ganar el Mundial, daba al poste sin meter el gol, ser el máximo favorito te lo pone muy difícil. Ha corrido muy bien, con mucha frialdad. No se ha equivocado en ningún momento y lo ha conseguido con relativa facilidad".

Freire también ha comentado las sensaciones que el corredor tiene al portar durante todo el año el arcoiris. "Te hace especial dentro del pelotón llevar el maillot durante todo el año. A nivel personal uno mismo se siente diferente, era lo que le faltaba".

"Valverde ya puede dejar el ciclismo con mucha tranquilidad. Ha conseguido lo mejor que puede conseguir un ciclista, estar satisfecho con lo que ha hecho en su carrera deportiva", ha afirmado.