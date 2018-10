El 'Ecce Homo' chino: la polémica restauración que los expertos ya califican como "la peor de la historia"

En España ha habido casos en los que la restauración de murales o esculturas no ha sido muy afortunada. A todos se nos pasa por la cabeza el 'Ecce Homo' de la estanquera Cecilia Giménez o la reciente restauración del San Jorge de Estella llevada a cabo por la escuela de manualidad 'karmacolor'. Ninguna de las dos fueron exitosas, aunque parece que este fenómeno no ocurre solo en España. La (mala) restauración no conoce fronteras. En esta ocasión ha llegado a China. Parece que ni el 'Ecce Homo' ni la escultura de Jorge son merecedoras del título de 'peor restauración de la historia. Al menos así lo ha apuntado el especialista en Historia del Arte Jin Xu después de ver cómo han dejado uno de los santuarios de la dinastía Tang en el sureste de China.

"Este es el peor trabajo de restauración que he visto en mi vida, otro santuario de cuevas de la dinastía Tang en Sichuan destruido por unos cuidadores locales osados y con muy mal gusto. No tengo palabras", ha compartido en su Twitter.

Worst restoration job I’ve ever seen, another Tang-Dynasty cave shrine in Sichuan (SE China) destroyed by reckless local caretakers and their bad taste. I’m speechless. pic.twitter.com/6DqAduAEtU — Jin Xu (@xujnx) 29 de septiembre de 2018

Restauraciones amateurs

Ya que a efectos artísticos la restauración no ha sido muy exitosa, falta por ver qué efecto tendrá a nivel turístico. La restauración del 'Ecce Homo' parecía un desastre, pero seis años después, la estanquera Cecilia Giménez, ha puesto el pueblo de Borja en el mapa. La localidad zaragozana ha recibido más de 200.000 visitas y ha conseguido ingresos económicos suficientes para financiar becas y puestos de trabajo.

"El fenómeno del 'Ecce Homo' ha hecho que, a parte de que se nos conozca por el vino, ha supuesto que hayamos contabilizado 200.000 visitantes. No me gusta hablar de beneficio, porque todo se ha convertido en un fin social, pero hablamos de ingresos de unos 55.000 euros anuales. Ha generado empleo, cuatro o cinco becas para pagar cuotas de las personas que no pueden pagarse la residencia (...) Nuestra estimación estaba de visitantes estaban en 5.000 personas", afirmó hace unos meses en 'La Ventana' el alcalde de Borja, Eduardo Arilla, que no dudó en hablar de "restauración fallida".