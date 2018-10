Maradona, sobre Messi: "Le diría que no venga más a la selección"

Maradona fue muy contundente cuando le preguntaron qué consejo le daría a Messi en la selección argentina: "Que no venga más". El actual entrenador de los Dorados, durante una entrevista con 'Clarín', habló claro cuando le preguntaron qué debería haber hecho Messi después del Mundial: "me gustaría que nos hubiera mandado a todos a cagar".

Cuando le preguntaban sobre la selección argentina, de capa caída desde la eliminación contra la ganadora Francia, Maradona fue muy claro. Primero, muy crítico con las decisiones de Sampaoli y la entrada del nuevo seleccionador -Lionel Scaloni-, el ex futbolista quiso exculpar a Messi.

"Me gustaría que nos hubiera mandado a todos a cagar. Porque él no tiene la culpa de no ser campeón del mundo. Está bien, teníamos todas las esperanzas en él, pero cuando vas al hipódromo tienes la esperanza de que gane tu caballo y sale octavo", explicó Maradona.

"Siempre tiene la culpa él"

Según Maradona, el motivo por el que el 10 de la selección no debería volver a la albiceleste es que las expectativas y las responsabilidades que se le achacan son mayores que las de los demás jugadores.

"Si pierde el sub 15 y la culpa es de Messi, el fixture de Argentina pone a Racing contra Boca y tiene la culpa Messi. Siempre tiene la culpa él. Que me dejen de romper las pelotas, viejo. Yo le diría: “no vayas más, loco", explicó.

Para Maradona, esta mala racha de Argentina en la etapa mundialista está costando la "pasión" de la afición: "Estamos tirando todo el prestigio que ganamos por el inodoro", concluyó.