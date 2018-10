El PP, ausente en el acto por el fin de ETA

Los cargos institucionales que ostentan dirigentes del PP invitados a asistir este lunes al acto organizado para rendir homenaje a la cooperación antiterrorista con Francia, como los presidentes del Congreso, Ana Pastor, y del Senado, Pío García-Escudero, no han acudido a La Moncloa.

Según fuentes del Ejecutivo, también habían sido invitados el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, y los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy. Por su parte, el líder del PP, Pablo Casado, ha criticado al Gobierno por no haber sido invitado y ha lamentado que el Ejecutivo no haya contado con el partido "que derrotó" a la banda terrorista.

Pero desde el Ejecutivo subrayan que no se han formulado invitaciones a las cúpulas de los partidos, sino sólo "invitaciones institucionales", que se han trasladado tanto por escrito como telefónicamente.

Las fuentes no han querido especular sobre los motivos por lo que algunos invitados han decidido no asistir al acto, presidido por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el primer ministro francés, Edouard Philippe, y han insistido en que el Gobierno no va a contribuir a perturbar un evento que tenía como protagonistas a las víctimas del terrorismo.

"Cuando el presidente Sánchez se refiere al ruido también se refiere a esto", apuntan estas fuentes, que insisten en que las invitaciones no se han improvisado y no creen que se pueda improvisar una negativa. El Gobierno, recalcan, agradece a todas las personas que han asistido su presencia a un acto y está satisfecho con la acogida que ha recibido el homenaje por parte de las asociaciones de víctimas del terrorismo. Se había invitado a veinte y han acudido a La Moncloa representantes de 16 de ellas.