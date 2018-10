Tensión frente al Parlament en la marcha por el aniversario del 1-O

Los Comités de Defensa de la República (CDR) han protagonizado este lunes varias acciones que van desde cortes de tráfico a primeras horas de la mañana hasta altercados a puertas del Parlament de Cataluña al final de la jornada. Todo acompañado de varias peticiones de dimisión tanto al conseller Miquel Buch como al president Quim Torra y al president del Parlament, Roger Torrent.

En el plano político, la actuación de estos grupos independentistas ha recibido el amparo del presidente de la Generalitat, Quim Torra, que ha asegurado en Sant Julià de Ramis (Girona), antes de presidir una reunión extraordinaria del Govern, que los CDR "hacen bien presionando" y les ha instado a seguir haciéndolo. En cambio, el expresidente catalán Carles Puigdemont se ha desmarcado de la "acción directa" promovida por los CDR y ha considerado "imprescindible" mantener la vía de "unidad y civismo".

Las palabras de Torra han sido muy criticadas por Ciudadanos, y el PP. Ambas formaciones han firmado un escrito para pedir la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso por el "deterioro general de la vida política española y por las amenazas independentistas". Además, tanto Albert Rivera como Pablo Casado han presionado al presidente del Gobierno para que aplique el artículo 155 de la Constitución. "¡Cómo puede ser que el Gobierno de España ni esté ni se le espere que haya dejado el gobierno en manos de los supremacistas catalanes!", ha exclamado Rivera. "Sánchez ya no tiene excusa para no activar el artículo 155 o convocar elecciones generales. Si no, o es un incompetente o es cómplice de los golpistas", ha apuntado Casado.

Por su parte, desde el Gobierno han querido relativizar la palabras del president de la Generalitat. José Luis Ábalos ha concedido una "relevancia relativa" a las palabras de Torra, al menos mientras el Govern siga comprometido con las comisiones bilaterales recuperadas con el Estado como vía para canalizar sus demandas. "Yo no he escuchado al señor Torra llamar a la violencia, eso sería un ejemplo de fake news (...) Llamar a la violencia... yo no he oído exactamente eso, he oído impulsar el proceso, no renunciar, mantener el proyecto de república", ha afirmado Ábalos, que también ha pedido a PP y Ciudadanos que desvelen sobre qué supuestos aplicarían el 155.

"Los hechos hay que objetivarlos. Ya lo hemos vivido y ya saben como se hace y no se hace por las declaraciones del señor Torra. Yo también he oído declaraciones que no me gustan nada y no he aplicado el 155", ha añadido.

Las acciones del CDR

Las acciones de los CDR han arrancado poco antes de las 7.00 horas con la irrupción de hasta 400 activistas en la estación del AVE en Girona, donde han ocupado las vías y han interrumpido durante algo más de dos horas el servicio de Alta Velocidad Figueres-Girona-Barcelona.

Con gritos de '1-O, ni olvido ni perdón', los CDR han impedido que uno de los trenes del AVE que llegaba a la estación pudiera detenerse para que los pasajeros bajaran del convoy y los que esperaban pudieran subir al mismo. La interrupción del servicio ferroviario ha llegado a su fin poco después de las 9.00 horas cuando los CDR han depuesto su actitud de manera voluntaria.

También miembros de estos comités han retirado esta mañana la bandera española que ondeaba en la fachada de la Delegación del Govern de la Generalitat en Girona y han colgado en su lugar una estelada.

Desde primera hora estos grupos también han provocado cortes en múltiples puntos de la red viaria como la AP-7, a la altura de Hospitalet de L'Infant (Tarragona), que ha durado unas cuatro horas; la A-2, entre Sant Andreu de la Barca y Sant Vicenç dels Horts; y en la autovía Ll-11, en Lleida; ocasionando además retenciones destacables en los accesos en Barcelona. Los activistas han puesto fin a la protesta de L'Hospitalet levantando los peajes para que pasaran los vehículos, algo que también se ha repetido en el peaje de Martorell, en la misma AP-7; y en Vilassar de Mar y El Vendrell, en la C-32. Otro punto donde se han producido alteraciones de tráfico ha sido el centro logístico CIM Vallès, donde un centenar de camiones han quedado atrapados por los cortes de CDR.

En paralelo a estas protestas, el centro de Barcelona ha amanecido con calles cortadas por los activistas independentistas, lo que ha provocado escenas de nerviosismo con los conductores afectados. Decenas de miembros de estos grupos han bloqueado además la entrada a las torres de CaixaBank, en la Diagonal, y se han manifestado frente a la sede de la patronal Foment del Treball y del edificio del Banco de España enarbolando pancartas con los lemas 'Soberanía económica. Fuera el Banco de España'.

Al mediodía, centenares de activistas se han manifestado por el centro de Barcelona, con una pancarta en la cabecera con el lema 'Tumbemos el régimen. Votamos independencia', y coreando gritos como '1-O, ni olvido ni perdón' o 'Sin desobediencia no hay independencia', mientras han pedido la dimisión del conseller de Interior, Miguel Buch, por las cargas de los Mossos el sábado contra independentistas.

Manifestación de estudiantes

Otra manifestación ha reunido a la misma hora a centenares de estudiantes convocados por la Plataforma Universitats per la República y el Sindicat d'Estudiants que han reivindicado "la validez del resultado del referéndum" unilateral del 1-O del año pasado. Bajo el lema 'Ni olvido, ni perdón. Construimos la república', la manifestación de estudiantes universitarios y de Secundaria ha partido pasadas las 12.20 horas de la plaza Universitat con lemas como 'Els carrers seran sempre nostres', 'Llibertat presos polítics' y '1 d'octubre. Ni oblit ni perdó' y se ha desarrollado sin incidentes. Durante el recorrido, a su paso por la Jefatura de Policía de Cataluña, en Vía Laietana, los estudiantes han pintado en la calzada '1-O. Ni oblit ni perdó', en medio de una pitada y de gritos contra los Mossos d'Esquadra que custodiaban el inmueble.

Al llegar la manifestación a la plaza Sant Jaume, las portavoces de 'Universitats per la República', Núria Marin y Núria Nieto, han reprochado que un año después del 1-O "la represión no se ha detenido", con investigados y los daños provocados por la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Han lamentado que con la aplicación del artículo 155 se han paralizado inversiones, así como también ha reprochado los ataques a los docentes y a la inmersión lingüística, y han remarcado que los estudiantes quieren volver a ser vanguardia en las movilizaciones. Las portavoces han reclamado que los agentes soberanistas diseñen una hoja de ruta para hacer efectivo el resultado del 1-O y plantar cara al Estado, y han abogado por "recuperar las calles" este otoño.

Una vez acabada la manifestación, Quim Torra, ha llegado a la plaza Sant Jaume y la ha recorrido a pie, entre algunos gritos que pedían su dimisión y la del conseller Miquel Buch, y a la puerta del Palau de la Generalitat les ha dicho: "Todos vamos. Todos lo haremos. Ganemos la república, compañeros".

La jornada de huelga convocada por la plataforma 'Universitats per la República' ha tenido un seguimiento desigual en las universidades catalanas, con facultades con un seguimiento total y otras que han hecho clases con normalidad. La propia plataforma ha hablado de 50.000 personas mientras que la Guardia Urbana ha cifrado la manifestación en 13.000.

Tensión en la manifestación de Barcelona

En la jornada de esta tarde, miles de personas han participado en la manifestación convocada esta tarde en Barcelona por la ANC y otras entidades soberanistas para reivindicar el cumplimiento del mandato del 1-O. La Guardia Urbana ha cifrado en 180.000 el número de asistentes a la marcha, a la que se han sumado diversos miembros del Govern y que ha discurrido desde la plaza Cataluña hasta el Parlament, donde los manifestantes han sido recibidos por el presidente catalán, Quim Torra, y el presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent.

En la cabecera, varios ciudadanos portaban urnas utilizadas en la jornada del referéndum ilegal —entregadas al Parlament como símbolo del "mandato del 1 de octubre" que reclaman cumplir— y detrás de ellos se situaba una pancarta con el lema '1-O, ni olvido ni perdón'. Los manifestantes han avanzado entre numerosas banderas esteladas, una gran pancarta con el lema —en inglés— 'La autodeterminación es un derecho humano', carteles que piden 'Libertad presos políticos' y gritos de 'Independencia', 'Las calles serán siempre nuestras', 'Sin desobediencia no hay independencia' y 'Abramos las cárceles'. También se han vuelto a esuchar gritos pidiendo la dimisión de Miquel Buch por las cargas del pasado sábado.

Al llegar al Parque de la Ciutadella el grueso de la marcha, los manifestantes que portaban urnas de los municipios donde hubo cargas policiales han ido depositando en otra urna gigante los mensajes escritos que habían dejado ciudadanos en su interior. Cuando Torra y Torrent han salido del Parlament para acercarse al escenario instalado enfrente de la fachada, una parte de los manifestantes los ha silbado, entre gritos de 'Dimisión', 'Puigdemont, nuestro presidente', 'Hemos votado, la paciencia se ha acabado' o 'El pueblo manda, el gobierno obedece'.

El manifiesto de la 'Plataforma 1 d'octubre', que agrupa a las entidades convocantes, destaca que, pese a que ganó el 'sí' en el referéndum unilateral de hace un año, "la "república catalana no se hizo efectiva" por, entre otros motivos, "el 155, la prisión, el exilio" y el "desacuerdo" entre las fuerzas soberanistas.

En el transcurso del acto, se han leído mensajes de ciudadanos recopilados por las entidades soberanistas en los últimos días, relacionados con el 1-O, y uno de ellos ha sido especialmente ovacionado: "Abandonad la sumisión al Estado español y el autonomismo o dimitid".

La manifestación ha acabado con tensión entre los manifestantes y los Mossos d'Esquadra, y unos 200 se han colocado a pocos metros de la fachada del Parlament. Primero han tirado al suelo vallas al grito 'Buch dimisión' y 'Desobedeced o dimitid' en el lugar donde se han hecho los discursos finales.

La tensión se ha producido después de que la presentadora del acto lo diera por acabado, aunque antes ya se habían oído pitos y abucheos desde el público, y Torra se ha ido tras el acto.

Algunos han gritado 'Ocupemos el Parlament' y han lanzado huevos a los Mossos antidisturbios. Entonces, primero han saltado las vallas fijas de seguridad que hay ante el Parlament, después han tirado al suelo o apartado las vallas móviles instaladas para este lunes. El cordón policial se ha visto obligado a retroceder ante la presión de los manifestantes, que incluso han llegado a estar encaramados en la puerta del Parlament. Unos diez furgones han irrumpido en la manifestación con pistolas de goma y han cargado contra los manifestantes para dispersar a las personas que habían roto el cordón policial.