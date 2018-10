Así es 'Alta Mar', la cuarta serie española de Netflix

Netflix ha anunciado este lunes la producción de su cuarta serie original española: 'Alta mar'.

Tal y como ya confirmó CADENA SER en exclusiva, 'Alta mar' es una serie llena de misterio y drama ambientada en los años 40, cuya primera temporada constará de ocho episodios.

Un grandioso transatlántico lleno de pasajeros que viajan de Europa a América en busca de un futuro mejor, dos hermanas, Carolina (Alejandra Onieva) y Eva (Ivana Baquero), tan distintas como inseparables; un apuesto oficial, Nicolás Salas (Jon Kortajarena), al que el destino ha ubicado en el lugar equivocado; y un misterio por resolver: el asesinato de una pasajera cuyo nombre no aparece en la lista de abordo y a la que nadie recuerda. Amores, intrigas y muchas mentiras... en un barco que esconde, en cada camarote, una historia y, en el fondo, un oscuro secreto. Solo una cosa está clara: estando en alta mar, el asesino no podrá salir del barco.

Creada por Ramón Campos y Gema R. Neira, la serie será dirigida por Carlos Sedes quien ejercerá también como productor ejecutivo junto a Teresa Fernández-Valdés y Campos. Todos ellos ya se estrenaron en Netflix con 'Las chicas del cable' (recién estrenada su tercera temporada en la plataforma).

El reparto incluye además a José Sacristán como Tío Pedro ('Velvet'), Eloy Azorín como Fernando, ('Gran Hotel'), Félix Gómez como Anibal ('Carlos Rey Emperador'), Tamar Novas como Sebastián ('Fariña'), entre otros.

"Estamos muy orgullosos de continuar nuestra relación con Bambú y crear otra serie que atraiga a audiencias de todo el mundo", ha comentado Erik Barmack, Vicepresidente de Series Originales Internacionales. "El misterio de un asesinato en alta mar será una gran aventura para nuestra audiencia y sabemos que este equipo tiene la capacidad de ejecutarlo al más alto nivel".

Ramón Campos, productor ejecutivo, añade: "Estamos felices de volver a colaborar con Netflix en el que ya es nuestro tercer proyecto juntos. 'Alta mar' es una serie que nos permite volver al género del misterio en un entorno maravilloso".

'Alta mar' se estrenará en Netflix de forma global en 2019.