La actitud "bochornosa" y "vergonzosa" de Boris y Antonia en 'MasterChef Celebrity'

Ya van cuatro programas de 'MasterChef Celebrity 3', pero algunos concursantes todavía no se lo toman en serio. Y es que este domingo, Boris Izaguirre y Antonia Dell'Atte sufrieron en sus propias carnes la ira del jurado después de realizar un plato que para muchos fue "vergonzoso".

Durante la primera prueba de anoche, los aspirantes tuvieron que preparar en parejas un menú mexicano. El trabajo de Boris y Antonia fue más bien desastroso. Sin embargo, ambos decidieron echarle morro y hacer uso del mejor humor para salir del paso. "Fingimos estar encantadísimos", le susurró Boris a su compañera.

Al principio, los jueces intentaron seguirles el juego, pero a la hora de la verdad fueron implacables.

"Que falta de respeto", empezó Samantha Vallejo-Nágera cuando examinó uno de los platos.

"Empezasteis mal y vamos a peor", sentenció Jordi Cruz. "Tan peor que me dan ganas de echaros ahora mismo sin prueba de eliminación ni nada. Os pondría un delantal negro a cada uno y os quedaría de diez".

A lo que Pepe Rodríguez añadió lo siguiente: "Tiene muy poca vergüenza no haber realizado algo más serio en tanto tiempo".

Incluso Santiago Segura los criticó en un total a cámara: "Yo les quiero y son buenos compañeros, pero han tenido una actitud bochornosa y vergonzosa".

No obstante, Boris Izaguirre y Antonia Dell'Atte estuvieron más acertados en las pruebas posteriores del programa, salvándose de la expulsión. No le fue tan bien a Ivan Massague, que sí que tuvo que recoger sus bártulos y abandonar las cocinas de 'MasterChef' tras no superar la prueba de eliminación.