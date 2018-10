La aparatosa caída de un concursante de 'Factor X' durante su actuación

El pasado mes de septiembre, el cantante Tommy Ludford sorprendía tanto al jurado como a la audiencia de la versión británica de 'Factor X' con un tema compuesto por sí mismo. Gracias a ello, el joven de 20 años lograba el beneplácito de los cuatro miembros del jurado, pasando así a la próxima ronda de una edición muy disputada.

Desde entonces, Ludford ha ido quemando etapas hasta llegar al 'Six Chair Challenge'. Una prueba, que divide a los aspirantes en cuatro categorías diferentes, en la que los cantantes deben convencer al jurado para pasar a la gran final. Para ello deberán cantar individualmente frente a los mismos, quienes tendrán que decidir si merecen una de las seis codiciadas sillas que den el paso a la ronda final.

La aparatosa caída de Ludford

Tras superar varias rondas previas, tanto Ludford como el resto de concursantes se ha enfrentado este domingo al 'Six Chair Challenge'. Una prueba, considerada por muchos como una de las más exigentes, donde el jurado compuesto por Simon Cowell, Ayda Williams, Louis Tomlinson y Robbie Williams ha tenido que escoger a sus favoritos.

En esta ocasión, Ludford ha apostado por 'Dipping Biscuits for the Boys'. Una canción, compuesta una vez más por sí mismo, con la que ha intentado sorprender tanto al público como al jurado. Y lo ha conseguido. Pero no por su canción, sino por una aparatosa caída mientras interpretaba su tema. El cantante, que caminaba hacia atrás mientras tocaba su guitarra, se precipitó del escenario dejando boquiabiertos a todos los presentes.

El concursante deberá esperar para saber si pasa de ronda

Tras varios segundos de incertidumbre, Ludford se levantó y se puso de pie, levantando una mano al aire para que todos supieran que estaba bien. A continuación, y después de confirmar que estaba en buen estado, su mentor Louis Tomlinson subió al escenario para comprobar el estado de su pupilo junto al equipo del programa.

Después de comprobar que Ludford estaba en perfectas condiciones, el programa siguió su curso. Mientras que Simon Cowell y Ayda Field aprovecharon para dar por completados sus equipos, Louis Tomlinson y Robbie Williams han decidido tomar la decisión más tarde. Por lo tanto, el joven artista de 20 años tendrá que esperar para conocer su destino en 'Factor X'.